Kinh doanh ảm đạm tại quê nhà, 'đại gia' bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc tìm thấy 'mỏ vàng' Việt Nam và quyết định chơi lớn: Mở thêm 2-3 TTTM to như Lotte Mall West Lake Hanoi

Lotte mall Hồ Tây vào buổi tối

The Korean Economic Daily đưa tin, Lotte Shopping, nhà bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc có kế hoạch mở thêm hai đến ba khu phức hợp thương mại tại Việt Nam như một phần trong mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động vào năm 2030.

Chiến lược của Lotte là nhắm đến phân khúc người tiêu dùng cao cấp bằng cách áp dụng marketing theo phong cách Hàn Quốc, đồng thời tận dụng sức hút ngày càng lớn của văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc để khai thác sức mua đang tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường.

Trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, ông Kim Sang-hyun, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lotte Shopping, đã xác nhận kế hoạch: "Đến năm 2030, chúng tôi sẽ mở thêm hai đến ba khu phức hợp thương mại tại Việt Nam giống như Lotte Mall West Lake Hanoi đã ra mắt vào tháng 9/2023.”

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu tài chính của tập đoàn là đạt doanh thu 20,3 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1,3 nghìn tỷ won (940 triệu USD) vào năm 2030.

Ông Kang Sung Hyun Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lotte Shopping (Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên)

Thực tế, tập đoàn lớn thứ năm Hàn Quốc này đã và đang viết nên một câu chuyện thành công tại Việt Nam với Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Tổ hợp thương mại có tổng vốn đầu tư 643 triệu USD, quy mô 354.000 m2 (tương đương 50 sân bóng đá) này đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt khi quy tụ 233 thương hiệu, trong đó 40% là những cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Nhiều nhãn hàng cao cấp như Chanel Beauty, Lancome và Coach cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại. Với sức hút này, tổng lượt khách tham quan đã vượt 12 triệu người, cao hơn dân số 8,6 triệu người của Thủ đô.

Báo cáo tài chính quý 2/2025 của Lotte Shopping cho thấy, kết quả kinh doanh hợp nhất toàn cầu ghi nhận doanh thu đạt 3,35 nghìn tỷ won, giảm 2,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hoạt động sụt giảm 27,5% , chỉ còn 40,6 tỷ won.

Nguyên nhân chính, theo phân tích từ báo chí Hàn Quốc, là do sự cạnh tranh từ thương mại điện tử, nhu cầu tiêu dùng giảm và hiệu quả kinh doanh đi xuống của chuỗi siêu thị tại quê nhà Hàn Quốc.

Trong khi đó, thị trường Việt Nam lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác trong 6 tháng đầu năm 2025, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng. Mảng siêu thị (Hypermarket) tiếp tục là trụ đỡ tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 214 tỷ won , tăng 6,8%, và lợi nhuận hoạt động ghi nhận mức tăng trưởng 23,5% , đạt 21 tỷ won .

Đặc biệt, mảng trung tâm thương mại (Department Store) đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, với tổng doanh số bán hàng tại Việt Nam tăng trưởng 25,1% .

Động lực chính cho sự bứt phá đến từ Lotte Mall West Lake Hà Nội. Tổ hợp này đã có lãi trong quý thứ hai liên tiếp và đóng góp 0,7 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong 6 tháng đầu năm.

Thành tích này góp phần đưa mảng kinh doanh trung tâm thương mại ở nước ngoài của Lotte (gồm các thị trường Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam) chuyển từ lỗ 3 tỷ won (nửa đầu 2024) sang lãi hoạt động 4 tỷ won (tương đương 77 tỷ đồng trong nửa đầu 2025).

Vai trò của thị trường Việt Nam lúc này không chỉ dừng lại ở một thị trường tăng trưởng, mà còn là một "vùng đệm lợi nhuận" quan trọng, giúp bù đắp cho sự sụt giảm của tập đoàn.

Quyết định mở rộng của Lotte vì vậy không đơn thuần là một kế hoạch phát triển quy mô, mà là một nước cờ chiến lược thể hiện sự dịch chuyển trọng tâm đầu tư. Trong bối cảnh thị trường nội địa Hàn Quốc đã bão hòa, việc đặt cược vào một thị trường có sức mua và tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh như Việt Nam là lời giải cho bài toán tăng trưởng dài hạn.