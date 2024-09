Công ty nào sẽ thiết kế siêu dự án 900 triệu USD của Lotte tại Thủ Thiêm?

Gần đây, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đã công bố kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2a, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức” (Lotte Eco Smart City) do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư.

Theo đó, phương án thiết kế có mã số PA-02 của Công ty CallisonRTKL Inc. có điểm trung bình cao nhất (87,33 điểm) và được Hội đồng thi tuyển thống nhất lựa chọn là phương án tối ưu. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thi tuyển, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã quyết định công nhận kết quả thi tuyển.

Hình phối cảnh của Phương án tối ưu được Hội đồng đánh giá, xếp Hạng Nhất (Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM)

Dự án khu thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2a, khu đô thị mới Thủ Thiêm do Tập đoàn Lotte phát triển. Trước đó, tháng 7/2017, UBND TP.HCM và Tập đoàn Lotte đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư 900 triệu USD.

Diện tích đất phát triển dự án khoảng 5,01 ha để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 505.000 m2, với điểm nhấn là toà tháp Lotte Eco Smart City cao 50 tầng. Vào đầu tháng 9/2022, dự án chính thức động thổ. Đến nay dự án đã có phương án thiết kế kiến trúc, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Về CallisonRTKL Inc., công ty có phương án thiết kế có điểm trung bình cao nhất, là công ty do Callison sáp nhập với một công ty con khác của Arcadis vào tháng 10/2015. Callison là 1 công ty kiến trúc quốc tế được thành lập bởi Tony Callison vào năm 1975, và phát triển lên 900 nhân viên trên toàn thế giới trước khi được Arcadis NV mua lại vào năm 2014.



CallisonRTKL là đơn vị thiết kế nhiều trung tâm mua sắm lớn trên thế giới như trung tâm mua sắm Brent Cross, trung tâm thương mại Posnania, Dubai Hills Mall, Paseo Interlomas, Siam Paragon, The HUB, Lotte center Ha Noi,...