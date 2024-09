Công ty có vốn hóa hơn 4.000 tỷ đồng miễn nhiệm 4 Phó Tổng giám đốc một lúc

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự công ty.

Theo đó, HĐQT doanh nghiệp này quyết định miễn nhiệm ông Bùi Văn Huống - Phó tổng giám đốc chuỗi cung ứng, ông Trần Trung Hiệp - Phó tổng giám đốc Phát triển thị trường, bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó tổng giám đốc Công nghệ thông tin. Thời gian miễn nhiệm các nhân sự trên kể từ ngày 16/9.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của Thiên Long hiện còn 3 người gồm bà TrầnPhương Nga - Tổng giám đốc; bà Võ Thị Hải Hà - Phó tổng giám đốc và bà Đào Thị Thanh Bình - Phó tổng giám đốc Nhân lực và văn hóa.

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí mới đây của Thiên Long, các nhân sự thôi chức vụ sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới phù hợp với điều lệ công ty.

Theo HĐQT Thiên Long, việc đưa ra quyết định điều chỉnh hệ thống chức danh và cơ cấu nhân sự điều hành, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bước đi này không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc chuyên nghiệp hóa quản lý, mà còn mở ra cơ hội tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá và tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Công ty này cũng cho biết những thay đổi này không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ đã được phân công trước đó của các nhân sự nêu trên mà chỉ nhằm điều chỉnh và tái cấu trúc hệ thống chức danh, hướng đến xây dựng một bộ máy quản lý vững chắc và linh hoạt hơn. Thiên Long khẳng định, hành động này là hết sức cần thiết để tăng cường khả năng ứng phó trước những thách thức và nắm bắt cơ hội trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động và cạnh tranh.

Về tình hình kinh doanh, Thiên Long ghi nhận doanh thu 7 tháng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.283 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thị trường trong nước đạt 1.625 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ do kinh doanh nội địa khó khăn, phục hồi còn chậm. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ lên 658 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 357 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, thực hiện được 94% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG của Thiên Long có giá 53.400 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa đạt gần 4.200 tỷ đồng.