Khải Hoàn Land ghi dấu trên thị trường qua những dự án đẳng cấp

Những trải nghiệm thực tiễn quý báu cùng tầm nhìn chiến lược, khát vọng mãnh liệt của đội ngũ Ban Lãnh đạo giàu kinh nghiệm đã trở thành nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ giúp tập đoàn từng bước khẳng định vai trò của một Chủ đầu tư - Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Đồng hành kiến tạo giá trị

Thành lập từ năm 2009, Khải Hoàn Land xác định muốn phát triển dài hạn, trước hết phải vững về tiềm lực. Tập đoàn dành 5 năm đầu để củng cố nền tảng tài chính, chuẩn hóa mô hình tổ chức, đào tạo đội ngũ nòng cốt, nâng cao năng lực quản trị và không ngừng phủ rộng thương hiệu thông qua việc hợp tác chiến lược cùng các tập đoàn danh tiếng trong nước và quốc tế.

Năm 2014, Khải Hoàn Land chính thức trở thành đối tác chiến lược của Vinhomes, góp phần làm nên thành công lớn với Vinhomes Central Park - một trong những dự án biểu tượng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Từ cột mốc đó đến nay, Khải Hoàn Land luôn là đối tác chiến lược quan trọng, tham gia vào tất cả các dự án mang thương hiệu Vinhomes trên toàn quốc, điển hình như Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Grand World Phú Quốc, Phu Quoc United Center,...

Song song đó, mạng lưới đối tác của Khải Hoàn Land liên tục mở rộng, quy tụ nhiều thương hiệu uy tín như GS E&C, VinaCapital, Keppel, Lotte, CapitaLand, Masteries Homes, Gamuda Land, Sơn Kim Land… Trong vai trò đối tác chiến lược, Khải Hoàn Land đồng hành ngay từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, tư vấn sản phẩm, đề xuất chiến lược kinh doanh và phát triển kênh bán hàng, đóng góp quan trọng vào thành công của nhiều dự án nổi bật như Zeitgeist, Thu Thiem Zeit River, Riviera Point, The Global City, Eaton Park,…

Việc "bắt tay" cùng các thương hiệu nổi tiếng đã giúp Khải Hoàn Land có cái nhìn sâu rộng, toàn diện về thị trường; đón đầu xu hướng và thị hiếu khách hàng cũng như tiếp cận các mô hình quản trị quốc tế. Qua đó nâng cấp quy trình phát triển dự án, phát huy năng lực cốt lõi và sẵn sàng cho những bước tiến dài hạn, hướng đến vai trò Chủ đầu tư – Nhà phát triển dự án.

Khẳng định năng lực phát triển dự án

Từ bề dày kinh nghiệm và uy tín tích lũy qua nhiều năm, Khải Hoàn Land tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao từ các tập đoàn lớn, nâng tầm quan hệ hợp tác, đồng hành phát triển nhiều dự án quy mô.

Tiêu biểu, Tập đoàn ký kết chiến lược cùng T&T Group – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, trở thành đơn vị hợp tác phát triển, tiếp thị và phân phối độc quyền tất cả dự án của T&T trên toàn quốc.

Bằng chiến lược hiệu quả, Khải Hoàn Land đã triển khai thành công các dự án T&T City Millennia giai đoạn 1.1 (Long An, nay là Tây Ninh) gần 267ha, T&T DC Complex (Hà Nội) quy mô 336 sản phẩm; T&T Victoria (Nghệ An) hơn 400 sản phẩm, T&T Phố Nối (Hưng Yên) khoảng 5,3ha. Đây đều là những dự án có vị trí đắt giá, hạ tầng đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, góp phần nâng tầm giá trị bất động sản khu vực, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Liên tiếp sau đó, Khải Hoàn Land ký kết chiến lược cùng Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group), đồng phát triển sản phẩm đại dự án Five Star Eco City 669 ha tại Long An (nay là Tây Ninh) – đô thị sinh thái, thông minh lớn nhất khu vực phía Nam; ký kết chiến lược cùng Coteccons, Lê Phong hợp tác phát triển sản phẩm với dự án The Emerald 68 – khu căn hộ cao cấp tại trung tâm vùng Đông Bắc TP.HCM.

Luôn ấp ủ mục tiêu kiến tạo các dự án mang dấu ấn riêng, Khải Hoàn Land cũng đã chủ động nghiên cứu thị trường, chọn lọc những vị trí chiến lược tại các khu vực có tốc độ phát triển mạnh, khả năng tăng trưởng bền vững như Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), Phú Quốc, Long An (nay là Tây Ninh), Phan Thiết (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng)… vào quỹ đất tích lũy.

Kết tinh từ quá trình nghiên cứu bài bản và kinh nghiệm phát triển được chắt lọc qua nhiều năm, Khải Hoàn Prime - khu compound đẳng cấp ven sông phía Nam TP Hồ Chí Minh là dự án tiêu biểu do Khải Hoàn Land đầu tư phát triển. Dự án cung ứng ra thị trường 1.296 căn hộ resort, kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, nơi cộng đồng tinh hoa được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, tái tạo năng lượng,… Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2023, dự án được vinh danh "Best Lifestyle Development - Dự án có phong cách sống xuất sắc nhất năm 2023".

Với vị trí chiến lược liền kề Phú Mỹ Hưng cùng ưu thế vượt trội về thiết kế khác biệt, tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao và bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, Khải Hoàn Prime thu hút sự quan tâm mạnh từ thị trường. Các sự kiện giới thiệu luôn ghi nhận lượng lớn khách hàng đăng ký giữ chỗ. Hiện công trình đang bám sát tiến độ triển khai, các tháp đã thi công đến tầng 12, tốc độ trung bình 8–10 ngày hoàn thiện một sàn cho cả ba tháp, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý I/2027. Các thủ tục pháp lý quan trọng cũng đã hoàn thiện, đã hoàn thành xong nghĩa vụ thuế và sẵn sàng ký HĐMB tháng 12/2025.

Tiến độ thi công Khải Hoàn Prime được triển khai liên tục, dự kiến bàn giao Quý I/2027

Chính chiến lược bài bản, kiên định và những thành tích nổi bật đã ghi tên tuổi Khải Hoàn Land vào nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Tiêu biểu như giải thưởng Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất năm 2023, Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu của năm 2024, Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu quốc gia năm 2024, Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam năm 2025, Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025,… Mới đây nhất, Khải Hoàn Land tiếp tục được vinh danh Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025, nâng tầm uy tín thương hiệu trên bản đồ khu vực.

Khải Hoàn Land được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín

Từ hành trình hợp tác, đồng phát triển đến việc tâm huyết kiến tạo những dự án mang dấu ấn riêng, Khải Hoàn Land đang thể hiện rõ nét khát vọng vươn tầm, sẵn sàng cho bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong vòng 3 năm tới, doanh nghiệp dự kiến ra mắt 20.000 căn hộ bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp. Những dự án này không chỉ nâng tầm phong cách sống cho cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển toàn diện, bền vững.