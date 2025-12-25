Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới đang tìm chủ cho 3 KĐT gần 19.000 tỷ đồng

Khu vực tỉnh Bắc Ninh đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 đang tổ chức mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện loạt dự án khu đô thị quy mô lớn tại Bắc Ninh và Bắc Giang, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 19.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Thái Hà, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh quy mô khoảng 38,84ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.520 tỷ đồng. Mục tiêu là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở theo Quy hoạch phân khu số 02 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án hướng tới hình thành khu đô thị mới hiện đại, gắn với không gian thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và cảnh quan cây xanh, mặt nước. Tiến độ thực hiện dự kiến 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án Khu số 2 thuộc Khu đô thị số 11, 12, phân khu số 2 thành phố Bắc Giang có quy mô khoảng 39,84ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.645 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại phường Tân Tiến và một phần địa bàn thành phố Bắc Giang, nhằm xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị, đa dạng loại hình nhà ở, kết hợp công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và không gian cây xanh. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang quy mô khoảng 54ha, tổng vốn đầu tư lên tới hơn 8.722 tỷ đồng. Mục tiêu là hình thành khu đô thị hiện đại kết hợp công viên cây xanh, mặt nước, không gian văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại. Dự án được quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái, thông minh, với tiến độ thực hiện dự kiến 84 tháng.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Song song với dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ trở thành sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.



