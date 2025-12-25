Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

25-12-2025 - 12:19 PM | Bất động sản

Ngày 25-12, Công ty CP Vinhomes chính thức khởi công xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành vượt qua kênh đào tại Khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Nam của tỉnh, tạo nền tảng phát triển cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Cầu Nguyễn Tất Thành được xây dựng trên trục giao thông chiến lược nối trung tâm TP Nha Trang với huyện Cam Lâm và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Công trình có chiều dài khoảng 400 m, vượt qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại, sử dụng kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt và bền vững trong dài hạn.

Theo đại diện chủ đầu tư, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường kết nối giữa các không gian đô thị, du lịch và dịch vụ của Nam Khánh Hòa.

Không chỉ đóng vai trò là công trình giao thông đơn thuần, cầu Nguyễn Tất Thành còn được xem là "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Cam Ranh với Khu đô thị mới Cam Lâm và trung tâm TP Nha Trang. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo định hướng quy hoạch dài hạn của tỉnh Khánh Hòa.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đội thi công sẵn sàng xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành

Việc hình thành cây cầu này cũng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ dân cư, thu hút đầu tư, phát triển các hoạt động kinh tế – dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương và định hình diện mạo đô thị mới của khu vực Cam Lâm – Nam Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - cho biết: "Chúng tôi xác định hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn là yếu tố then chốt để kiến tạo không gian phát triển mới, hình thành khu đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và phát triển bền vững trong dài hạn".

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 2.

Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược Nam Khánh Hòa - Ảnh 3.

Quang cảnh lễ khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị mới Cam Lâm

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cầu Nguyễn Tất Thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kết nối giữa trung tâm đô thị hiện hữu và trung tâm mới được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian ở, thương mại – dịch vụ và cảnh quan sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trong giai đoạn tới.

Cầu Nguyễn Tất Thành được định vị là điểm nhấn không gian đô thị, với thiết kế vòm mềm mại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên khu vực đầm Thủy Triều, góp phần tạo dấu ấn kiến trúc và cảnh quan cho trục giao thông ven biển phía Nam tỉnh.

Kỳ Nam

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe'

3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe' Nổi bật

Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng chân ở siêu dự án Sông Hồng là do muốn chạy bền, không bất chấp mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn

Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng chân ở siêu dự án Sông Hồng là do muốn chạy bền, không bất chấp mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn Nổi bật

Ngắm loạt nhà cổ trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới'

Ngắm loạt nhà cổ trung tâm TP.HCM 'khoác áo mới'

09:06 , 25/12/2025
Tất cả các địa phương đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Tất cả các địa phương đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

08:37 , 25/12/2025
Người dân đã đóng 100% thuế khi chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư trước đó có được hoàn lại tiền khi áp dụng mức giảm 70% từ ngày 1/1/2026?

Người dân đã đóng 100% thuế khi chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư trước đó có được hoàn lại tiền khi áp dụng mức giảm 70% từ ngày 1/1/2026?

08:32 , 25/12/2025
Một trục đường gần 4km ở TP.HCM 'gánh' 9 dự án chung cư

Một trục đường gần 4km ở TP.HCM 'gánh' 9 dự án chung cư

08:08 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên