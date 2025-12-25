Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Nam của tỉnh, tạo nền tảng phát triển cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Cầu Nguyễn Tất Thành được xây dựng trên trục giao thông chiến lược nối trung tâm TP Nha Trang với huyện Cam Lâm và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Công trình có chiều dài khoảng 400 m, vượt qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại, sử dụng kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt và bền vững trong dài hạn.

Theo đại diện chủ đầu tư, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường kết nối giữa các không gian đô thị, du lịch và dịch vụ của Nam Khánh Hòa.

Không chỉ đóng vai trò là công trình giao thông đơn thuần, cầu Nguyễn Tất Thành còn được xem là "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Cam Ranh với Khu đô thị mới Cam Lâm và trung tâm TP Nha Trang. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo định hướng quy hoạch dài hạn của tỉnh Khánh Hòa.

Đội thi công sẵn sàng xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành

Việc hình thành cây cầu này cũng được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ dân cư, thu hút đầu tư, phát triển các hoạt động kinh tế – dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương và định hình diện mạo đô thị mới của khu vực Cam Lâm – Nam Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - cho biết: "Chúng tôi xác định hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn là yếu tố then chốt để kiến tạo không gian phát triển mới, hình thành khu đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và phát triển bền vững trong dài hạn".

Quang cảnh lễ khởi công cầu Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị mới Cam Lâm

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cầu Nguyễn Tất Thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kết nối giữa trung tâm đô thị hiện hữu và trung tâm mới được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian ở, thương mại – dịch vụ và cảnh quan sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trong giai đoạn tới.

Cầu Nguyễn Tất Thành được định vị là điểm nhấn không gian đô thị, với thiết kế vòm mềm mại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên khu vực đầm Thủy Triều, góp phần tạo dấu ấn kiến trúc và cảnh quan cho trục giao thông ven biển phía Nam tỉnh.