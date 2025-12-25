Chống ngập lụt nhìn từ chuyện quy hoạch của khu đô thị Ecopark

Ngày 24/12 diễn ra hội thảo khoa học “Giải pháp thoát nước bền vững cho phát triển đô thị và công nghiệp” và lễ Ra mắt sách Đầu tư và phát triển Khu Công nghiệp sinh thái tại Việt Nam tập 1. Sự kiện do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST và Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group phối hợp tổ chức, quy tụ sự quan tâm của giới chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – hạ tầng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Công Thành - Chuyên gia cao cấp về Quy hoạch hạ tầng & Thiết kế công trình thoát nước, ECOPSIS, cho biết Việt Nam đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, dự kiến hơn một nửa dân số sẽ sinh sống tại các khu vực thành thị vào năm 2040. Quá trình này kéo theo sự gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước (bê tông, nhựa đường) và sự sụt giảm nghiêm trọng các khu vực đệm tự nhiên như ao, hồ, đất trũng.

Hệ quả là tình trạng ngập lụt đô thị diễn ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho hộ gia đình, gián đoạn kinh doanh và hư hỏng cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng. Đặc biệt, các cống thoát nước truyền thống tại nhiều nơi hiện có khả năng tiêu thoát kém do bị chìm sâu trong mực nước của nguồn tiếp nhận.

Toàn cảnh hội thảo.

Để giải quyết vấn đề này, ông Thành giới thiệu mô hình “Thành phố Bọt biển”. Đây là mô hình quy hoạch thiết kế đô thị tích hợp ba loại hình cơ sở hạ tầng:

Thứ nhất là hạ tầng "xanh lá" gồm mái nhà xanh, bề mặt thấm nước, đất ngập nước nhằm thấm và lọc nước tự nhiên. Thứ 2 là hạ tầng "xanh nước" gồm bể thu nước mưa, ao hồ điều hòa, kênh mương giúp lưu giữ và giảm dòng chảy đỉnh. Cuối cùng là hạ tầng "xám" gồm hệ thống cống, hố ga, trạm bơm và đê ngăn lũ truyền thống.

Việc kết hợp các giải pháp này giúp duy trì chu trình nước tự nhiên, tái sử dụng nước mưa và tạo ra môi trường sống đáng sống hơn cho cư dân.

Ông cho biết, đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị có điều kiện sống tốt, được thị trường và cư dân chấp nhận chi trả giá rất cao để được sống trong các điều kiện sống lý tưởng. Ví dụ, khu đô thị Ecopark đón chào những gia đình đầu tiên từ năm 2012, đến nay Ecopark đã trở thành khu đô thị xanh sôi động với gần 20.000 cư dân sinh sống, hứa hẹn đạt 110.000 cư dân vào năm 2030.

Đặt chất lượng cuộc sống lên hàng đầu, trên 500 ha của Ecopark được quy hoạch với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Không chỉ là tỉ lệ diện tích là mặt nước và cây xanh, mà quan trọng hơn là vấn đề quản lý nước và cây xanh đô thị, giảm nguy cơ ngập lụt trước, trong và sau những trận mưa cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.



