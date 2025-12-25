Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chống ngập lụt nhìn từ chuyện quy hoạch của khu đô thị Ecopark

25-12-2025 - 12:46 PM | Bất động sản

Chuyên gia cho biết, Ecopark được quy hoạch với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Không chỉ là tỉ lệ diện tích là mặt nước và cây xanh, mà quan trọng hơn là vấn đề quản lý nước và cây xanh đô thị, giảm nguy cơ ngập lụt trước, trong và sau những trận mưa cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày 24/12 diễn ra hội thảo khoa học “Giải pháp thoát nước bền vững cho phát triển đô thị và công nghiệp” và lễ Ra mắt sách Đầu tư và phát triển Khu Công nghiệp sinh thái tại Việt Nam tập 1. Sự kiện do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST và Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group phối hợp tổ chức, quy tụ sự quan tâm của giới chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – hạ tầng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Công Thành - Chuyên gia cao cấp về Quy hoạch hạ tầng & Thiết kế công trình thoát nước, ECOPSIS, cho biết Việt Nam đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, dự kiến hơn một nửa dân số sẽ sinh sống tại các khu vực thành thị vào năm 2040. Quá trình này kéo theo sự gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước (bê tông, nhựa đường) và sự sụt giảm nghiêm trọng các khu vực đệm tự nhiên như ao, hồ, đất trũng.

Hệ quả là tình trạng ngập lụt đô thị diễn ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho hộ gia đình, gián đoạn kinh doanh và hư hỏng cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng. Đặc biệt, các cống thoát nước truyền thống tại nhiều nơi hiện có khả năng tiêu thoát kém do bị chìm sâu trong mực nước của nguồn tiếp nhận.

Chống ngập lụt nhìn từ chuyện quy hoạch của khu đô thị Ecopark - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo.

Để giải quyết vấn đề này, ông Thành giới thiệu mô hình “Thành phố Bọt biển”. Đây là mô hình quy hoạch thiết kế đô thị tích hợp ba loại hình cơ sở hạ tầng:

Thứ nhất là hạ tầng "xanh lá" gồm mái nhà xanh, bề mặt thấm nước, đất ngập nước nhằm thấm và lọc nước tự nhiên. Thứ 2 là hạ tầng "xanh nước" gồm bể thu nước mưa, ao hồ điều hòa, kênh mương giúp lưu giữ và giảm dòng chảy đỉnh. Cuối cùng là hạ tầng "xám" gồm hệ thống cống, hố ga, trạm bơm và đê ngăn lũ truyền thống.

Việc kết hợp các giải pháp này giúp duy trì chu trình nước tự nhiên, tái sử dụng nước mưa và tạo ra môi trường sống đáng sống hơn cho cư dân.

Ông cho biết, đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị có điều kiện sống tốt, được thị trường và cư dân chấp nhận chi trả giá rất cao để được sống trong các điều kiện sống lý tưởng. Ví dụ, khu đô thị Ecopark đón chào những gia đình đầu tiên từ năm 2012, đến nay Ecopark đã trở thành khu đô thị xanh sôi động với gần 20.000 cư dân sinh sống, hứa hẹn đạt 110.000 cư dân vào năm 2030.

Đặt chất lượng cuộc sống lên hàng đầu, trên 500 ha của Ecopark được quy hoạch với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Không chỉ là tỉ lệ diện tích là mặt nước và cây xanh, mà quan trọng hơn là vấn đề quản lý nước và cây xanh đô thị, giảm nguy cơ ngập lụt trước, trong và sau những trận mưa cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe'

3 dự án định hình phố tài chính mới Thủ Thiêm: The Metropole sắp hoàn thiện, Tháp 88 tầng vẫn nằm trên giấy, Lotte định 'quay xe' Nổi bật

Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng chân ở siêu dự án Sông Hồng là do muốn chạy bền, không bất chấp mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn

Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng chân ở siêu dự án Sông Hồng là do muốn chạy bền, không bất chấp mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn Nổi bật

Sun Group đề xuất rót 145.000 tỷ đồng vào siêu dự án treo 30 năm tại TPHCM, sở hữu sân vận động 75.000 chỗ

Sun Group đề xuất rót 145.000 tỷ đồng vào siêu dự án treo 30 năm tại TPHCM, sở hữu sân vận động 75.000 chỗ

12:46 , 25/12/2025
Thông tin mới nhất về đại gia Lê Thanh Thản

Thông tin mới nhất về đại gia Lê Thanh Thản

12:46 , 25/12/2025
Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới đang tìm chủ cho 3 KĐT gần 19.000 tỷ đồng

Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới đang tìm chủ cho 3 KĐT gần 19.000 tỷ đồng

12:45 , 25/12/2025
Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

Khánh Hòa xây cầu Nguyễn Tất Thành, mở trục kết nối chiến lược phía Nam

12:19 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên