Đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

Cụ thể, ông Lê Thanh Thản, bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 17/12. Ông Thản bị khởi tố từ hơn 6 năm trước (ngày 5/7/2019), bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, lần xuất hiện gần đây nhất của ông Lê Thanh Thản là tại Thanh Oai khi Tập đoàn Mường Thanh làm việc với UBND xã Tam Hưng (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Thay mặt Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại gia Lê Thanh Thản tái xuất hồi tháng 8/2025 khi làm việc với UBND xã Tam Hưng.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, ông Lê Thanh Thản bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự

Tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng do có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa. Trong đó có nội dung là việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ nêu trên để xác định phương án xử lý.

Tên tuổi "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản gắn với hàng loạt dự án chung cư giá rẻ chỉ từ 15 triệu đồng/căn như Chung cư Đại Thanh, KĐT Xa La, Chung cư Linh Đàm, Chung cư Kim Văn – Kim Lũ..

Cách đây hơn một thập kỷ, giá bán căn hộ tại các dự án Mường Thanh phổ biến ở mức khoảng 14–16 triệu đồng/m3, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội cùng thời điểm. Giá trị mỗi căn thường dao động trong khoảng 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, được xem là "vừa túi tiền" với nhiều hộ gia đình trẻ. Nhờ mức giá này, các dự án của Mường Thanh thường ghi nhận thanh khoản rất cao, nhiều đợt mở bán tiêu thụ hàng nghìn căn hộ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, để duy trì mức giá bán thấp trong bối cảnh giá đất và chi phí xây dựng ngày càng tăng, chủ đầu tư đã lựa chọn cách gia tăng mật độ xây dựng và số lượng căn hộ vượt xa quy hoạch được phê duyệt. Đây được xem là "nút thắt" dẫn tới hàng loạt sai phạm tại các dự án của ông Lê Thanh Thản.

Dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) là ví dụ điển hình. Theo quy hoạch, khối nhà cao tầng tại đây chỉ được phép xây dựng 231 căn hộ, nhưng thực tế đã bị nâng lên tới 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với phê duyệt.

Không dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn tự ý xây thêm tòa nhà CT6C khác với quy hoạch. Khu nhà liền kề theo quy hoạch ban đầu gồm 15 căn cao 3 tầng cũng bị xây dựng thành 38 căn cao 4 tầng.

Tổ hợp khu chung cư HH Linh Đàm gồm 4 khu, mỗi khu gồm 3 toà nhà.

Tại khu chung cư HH Linh Đàm, tình trạng xây vượt quy hoạch cũng diễn ra. Dự án gồm 12 tòa nhà với khoảng 9.000 căn hộ, phá vỡ hàng loạt chỉ tiêu quy hoạch, gây quá tải lớn đối với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, trường học và nhà trẻ trong khu vực.

Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Xiển cũng từng bị kết luận là một trong 14 tòa chung cư của ông Lê Thanh Thản chưa đảm bảo điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa dân vào ở.

Dự án CT5 Tân Triều cũng ghi nhận nhiều tai tiếng khi xây vượt 354 căn hộ so với quy hoạch được duyệt. Khu vực để xe phía sau chung cư được đầu tư sơ sài, trong khi nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng: tường nứt vỡ, bê tông lộ ra ngoài, sơn bong tróc.

Tại dự án VP6 Linh Đàm, chiều cao công trình bị nâng từ 25 tầng lên 37 tầng, số lượng căn hộ tăng từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn. Khu vực bãi đỗ xe bị phản ánh là nhếch nhác, thậm chí lấn chiếm cả khu vực bờ hồ Linh Đàm.

Các dự án khác trong khu vực cũng không nằm ngoài xu hướng này. Dự án VP3 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, số căn hộ tăng từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch. Dự án VP5 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ tăng từ 216 lên 805 căn.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản sinh năm 1950, quê tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi trở thành một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất trên thị trường bất động sản, ông Thản khởi nghiệp lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi. Đầu những năm 1990, ông Lê Thanh Thản thành lập Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu. Doanh nghiệp này sau đó lần lượt đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu và nay là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, đặt trụ sở tại Điện Biên. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 1993, khi doanh nghiệp của ông Thản tham gia xây dựng Khách sạn Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên. Ba năm sau, năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị công ty tiền thân của Mường Thanh nhượng lại khách sạn này để đối ứng bằng một khu đất có giá trị khác. Trên cơ sở hoán đổi đất, doanh nghiệp tiến hành xây dựng Khách sạn Mường Thanh vào năm 1997. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời chính thức của thương hiệu Mường Thanh, với khách sạn mang thương hiệu đầu tiên đặt tại Điện Biên. Sau khi tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường miền núi, khoảng những năm 2000, ông Lê Thanh Thản bắt đầu chuyển hướng chiến lược, tiến vào thị trường Hà Nội. Dự án mở màn là khách sạn Mường Thanh tại khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Năm 2000, sau ba năm xây dựng "cơ ngơi" tại Điện Biên, Mường Thanh chính thức tiến về Thủ đô, không chỉ với mảng khách sạn mà còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở.



