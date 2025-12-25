Sun Group đề xuất rót 145.000 tỷ đồng vào siêu dự án treo 30 năm tại TPHCM, sở hữu sân vận động 75.000 chỗ

Hiện trạng khu đất thực hiện Dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Ảnh: Tất Đạt - Tuấn Anh/Báo Nhân dân)

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư. UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai, trong khi Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) là đơn vị đề xuất dự án. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư tự huy động, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Chi phí chuẩn bị đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đối tác công tư (PPP). Trường hợp đơn vị đề xuất không được lựa chọn là nhà đầu tư chính thức, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án theo quy định.

Về quy mô sử dụng đất, dự án dự kiến cần khoảng hơn 186 ha, được tính toán nhằm tối ưu hiệu quả khai thác quỹ đất, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt và không chồng lấn với các dự án khác trên địa bàn.

Khu liên hợp Rạch Chiếc được quy hoạch thành nhiều phân khu chức năng. Trọng tâm là khu văn hóa – thể dục thể thao, gồm sân vận động quy mô 65.000 – 75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các hạng mục như trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và thể thao đa năng. Trong đó, sân vận động và nhà thi đấu được xác định là các công trình lõi, có quy mô lớn nhất dự án.

Đáng chú ý, với sức chứa 65.000 – 75.000 chỗ ngồi, sân vận động này hiện chỉ xếp sau dự án đang được đề xuất là sân vận động Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao Olympic với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Bên cạnh đó, dự án cũng có khu dịch vụ – công cộng đô thị, bao gồm khu lưu trú cho vận động viên, huấn luyện viên, quảng trường trung tâm, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm. Dự án cũng dành quỹ đất cho khu cây xanh, mặt nước, không gian công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật – giao thông nội khu và một số khu chức năng khác như khu di tích - tôn giáo (khu di tích Bưng Sáu Xã).

Về tiến độ, tổng thời gian triển khai dự kiến khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài 1 năm, tập trung vào lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng. Giai đoạn thực hiện đầu tư khoảng 7 năm, tính từ thời điểm hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

UBND TP.HCM cho biết tiến độ cụ thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế bàn giao mặt bằng. Trường hợp các khâu trước được rút ngắn, các giai đoạn sau có thể được triển khai sớm hơn để đẩy nhanh toàn bộ dự án.

Phác thảo dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Nhằm tăng tốc quá trình đầu tư, Thành phố đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, căn cứ theo Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo định hướng, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đáp ứng đồng bộ các chức năng thi đấu, huấn luyện, đào tạo và phục vụ cộng đồng. Khi đi vào hoạt động, nơi đây có thể đăng cai các giải đấu lớn như SEA Games, Asiad, các kỳ Olympic khu vực và nhiều giải thể thao quốc tế khác.

Song song với thể thao chuyên nghiệp, dự án còn phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất của người dân thông qua hệ thống công trình và không gian luyện tập công cộng. Việc kết hợp phát triển thương mại – du lịch – giải trí được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa cho kinh tế khu vực, hình thành điểm đến văn hóa – thể thao – du lịch quy mô lớn tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Dự án cũng được định hướng đầu tư hài hòa với thiên nhiên, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Qua đó, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch thể thao, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần ổn định đời sống, an sinh xã hội.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án từng bị "treo" suốt 30 năm. Được đề xuất đầu tư từ năm 1994 với quy mô ban đầu 466 ha, dự án từng được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích chỉ còn 212 ha và hiện chỉ là hơn 186 ha. Năm 2017, TPHCM từng tái khởi động dự án để chuẩn bị cho SEA Games 31, song sau khi Thành phố rút lui khỏi vai trò đăng cai, dự án tiếp tục đình trệ. Trước đó, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được HĐND TPHCM thông qua từ tháng 3/2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ dừng ở bước chuẩn bị đầu tư; chi phí khảo sát, đo vẽ mới sử dụng khoảng 1,4 tỷ đồng. Qua rà soát, tổng mức đầu tư dự án tăng lên hơn 18.800 tỷ đồng, buộc Thành phố phải điều chỉnh phương thức triển khai.



