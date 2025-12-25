Thị trường bất động sản có gần 3.300 dự án, tổng mức đầu tư 7,4 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại diễn đàn “Phát triển bền vững thị trường bất động sản giai đoạn mới – trao chứng nhận dự án đáng sống 2025”, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính khác như: thị trường tiền tệ, thị trường lao động... Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia.

Trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 02 hội nghị Ban Chỉ đạo để thúc đẩy thị trường bất động sản và triển khai giải pháp phát triển đột phá về nhà ở xã hội.

Tính từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trên cơ sở đó, thị trường bất động sản cơ bản ổn định, nguồn cung bất động sản được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trở lại, tính thanh khoản tăng, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Các năm gần đây, giá nhà ở, đất nền và nhiều loại hình bất động sản đều có xu hướng tăng qua từng năm; mức biến động tăng giá các loại hình bất động sản có sự khác nhau. Trong đó, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền có mức tăng cao hơn cả; mức tăng bình quân khoảng 10 – 15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5 - 10% một năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Nguyên nhân dẫn tới việc tăng giá do một số dự án gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm.

Bên cạnh đó, nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt thiếu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Giá bất động sản còn cao so với thu nhập của số đông người dân và vượt quá khả năng chi trả của người dân.

Ngoài ra, một số yếu tố cấu thành giá như: tiền sử dụng đất, giá vật liệu xây dựng, các chi phí hợp lý, hợp lệ,... tăng dẫn đến tăng giá bất động sản.



