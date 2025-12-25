Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Nhà ở riêng lẻ cấp phép xây dựng tạm quy mô 3 tầng, 1 tầng hầm

25-12-2025 - 14:38 PM | Bất động sản

Thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 5 năm; khu vực có kế hoạch sử dụng đất cấp xã chỉ được sửa chữa.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (cấp phép xây dựng tạm) trên địa bàn thành phố.

Phân cấp cấp phép xây dựng

Theo đó, UBND xã, phường, đặc khu: Cấp phép nhà ở riêng lẻ (trừ công trình từ cấp II trở lên) và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, IV nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên (trừ các công trình do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao cấp phép).

Nguyên tắc cấp phép: Đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỉ lệ diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Các Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý.

Sở Xây dựng TP HCM: Cấp phép các công trình còn lại, trừ trường hợp đã phân cấp.

TPHCM: Nhà ở riêng lẻ cấp phép xây dựng tạm quy mô 3 tầng, 1 tầng hầm - Ảnh 1.

UBND xã, phường và đặc khu cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (trừ công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên).

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án.

Trường hợp cấp phép không đúng quy định, UBND TP HCM trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép.

Giấy phép xây dựng tạm

Khu vực có quy hoạch phân khu/chức năng (đã phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất): Được xây dựng tạm tối đa 3 tầng.

Tầng hầm: công trình xây dựng mới (có thời hạn): tối đa 1 tầng hầm

Công trình sửa chữa, cải tạo: theo số tầng hầm hiện hữu được công nhận.

Khu vực có quy hoạch chi tiết/quy hoạch chi tiết khu chức năng (đã phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất): Chỉ được xây dựng tạm tối đa 1 tầng.

TPHCM: Nhà ở riêng lẻ cấp phép xây dựng tạm quy mô 3 tầng, 1 tầng hầm - Ảnh 2.

Công trình xây dựng có thời hạn có quy mô tối đa không quá 3 tầng, 1 tầng hầm.


Thời hạn tồn tại công trình

Thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn do cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ thời hạn tính đến thời điểm thực hiện quy hoạch nhưng tối đa không quá 5 năm; theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng khu vực.

Khi hết thời hạn mà có điều chỉnh kéo dài thời hạn thực hiện quy hoạch, cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình.

Nếu chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữ, cải tạo, phải xin cấp phép lại theo quy định. Việc công nhận quyền sở hữu công trình và tài sản trên đất được thực hiện theo pháp luật đất đai.

Đối với khu vực có quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định thì chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Theo Quốc Anh

Người Lao động

