TPHCM: Nhà ở riêng lẻ cấp phép xây dựng tạm quy mô 3 tầng, 1 tầng hầm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (cấp phép xây dựng tạm) trên địa bàn thành phố.

Phân cấp cấp phép xây dựng

Theo đó, UBND xã, phường, đặc khu: Cấp phép nhà ở riêng lẻ (trừ công trình từ cấp II trở lên) và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, IV nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên (trừ các công trình do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao cấp phép).

Nguyên tắc cấp phép: Đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỉ lệ diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Các Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý.

Sở Xây dựng TP HCM: Cấp phép các công trình còn lại, trừ trường hợp đã phân cấp.

UBND xã, phường và đặc khu cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (trừ công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên).

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án.

Trường hợp cấp phép không đúng quy định, UBND TP HCM trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép.