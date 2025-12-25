Xác định giá đất 4 lô thuộc dự án Đà Nẵng Times Square

Cụ thể, trong thông báo mời tham gia gói thầu lần 2 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng, nội dung công việc gồm: xác định giá đất cụ thể đối với diện tích đất ở và diện tích đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch tại Quyết định số 2431/QĐ-UBND của UBND TP, tại thời điểm tháng 5/2023.

Xác định giá đất cụ thể đối với diện tích đất ở theo quy hoạch tại Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND TP, tại thời điểm tháng 5/2023.

Giá gói thầu gần 275 tỷ đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí liên quan khác. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Dự án Đà Nẵng Times Square là khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang và căn hộ cao cấp, sở hữu vị trí đắc địa tại Đà Nẵng.

Về nguồn gốc đất dự án, ban đầu, ngày 26/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng (thời điểm đó) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT1 và CT2 - Dự án Đà Nẵng Times Square cho Công ty CP đầu tư Phương Trang- doanh nghiệp trong "nhóm" Phương Trang của doanh nhân Nguyễn Hữu Luận.

Tuy nhiên, sau đó không bao lâu, Đầu tư Phương Trang đã chuyển nhượng cho Công ty CP Kim Long Nam (Kim Long Nam).

Giữa tháng 5/2023, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định cho phép Kim Long Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với các lô đất xây condotel CT1, CT2, CT3, CT7 tại dự án Times Square để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị dùng xây nhà chung cư. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/3/2056.

Cụ thể, Kim Long Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2.272m2 đất thương mại dịch vụ (1.338m2 của lô CT1 và 934m2 của lô CT2); 1.716m2 đất thương mại dịch vụ (904m2 của lô CT3 và 812m2 của lô CT7) để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị, xây dựng nhà chung cư.

Theo tài liệu của PV, trong 2 năm 2023 và 2024, Kim Long Nam đã mang toàn bộ các quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp này liên quan đến dự án Tháp CT1, CT2, CT6 - Dự án Đà Nẵng Times Square đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Vạn Phúc.

SHB Chi nhánh Vạn Phúc cũng là đối tác tín dụng "quen thuộc" của Kim Long Nam khi nhận thế chấp toàn bộ quyền lợi, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác dự án xây dựng tháp CT3 & CT7- Khu phức hợp Đà Nẵng Times Square (tháng 7/2017); quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03.03/23/HTKD/VTP-KLN giữa Công ty CP Đầu tư Đô Thị Vịnh Thuận Phước và Kim Long Nam (tháng 3/2023).

Về chủ đầu tư Kim Long Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2015, với tên gọi ban đầu là Công ty CP ô tô Kim Long Nam; trụ sở chính tại tầng 2, Tòa nhà Danang Plaza, số 16 Trần Phú, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 9/2022), ông Trương Đình Trung (SN 1981) là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Ông Trung cũng là cổ đông sáng lập, nắm 50% vốn (tính đến tháng 9/2022) của Kim Long Nam. Hai cổ đông sáng lập khác của Kim Long Nam là Công ty CP Xây dựng Giao thông và Vận tải Cần Thơ và ông Phan Trọng Hiển đã thoái toàn bộ vốn.

Nói thêm về ông Trương Đình Trung, vị doanh nhân sinh năm 1981 này còn đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư Đô Thị Vịnh Thuận Phước (Vịnh Thuận Phước). Đây là doanh nghiệp từng ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Kim Long Nam đã nói ở trên.

Vịnh Thuận Phước được thành lập vào tháng 11/2009, có địa chỉ trụ sở chính giống với Kim Long Nam. Hiện, doanh nghiệp này do ông Trương Đình Trung làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tháng 4/2020, doanh nghiệp tăng vốn đột biến từ 235 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Ngoài ra, ông Trương Đình Trung còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xây dựng Giao thông và Vận tải Cần Thơ- cổ đông sáng lập của Kim Long Nam.

PV