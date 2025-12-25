FLC và dư chấn kéo dài sau đại án của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết

Sau gần 4 năm kể từ tháng 3/2022 – thời điểm ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hệ sinh thái FLC đã trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ, cả trên thị trường vốn lẫn hoạt động kinh doanh.

Diễn biến mới nhất xuất hiện trên thị trường chứng khoán. Ngày 24/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của 3 doanh nghiệp gồm CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), CTCP Nông dược H.A.I (HAI) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Theo HNX, ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM của 3 cổ phiếu này là 30/12/2025, trước khi chính thức bị hủy đăng ký giao dịch từ ngày 31/12/2025. Nguyên nhân được đưa ra là các doanh nghiệp đã bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán. Điều này đồng nghĩa, kể từ năm 2026, các doanh nghiệp này sẽ không còn hiện diện trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025. Cùng thời điểm, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) cũng chính thức bị rút tư cách đại chúng.

Hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC cũng bị UNCKNN hủy tư cách đại chúng, gồm CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD). Nhiều doanh nghiệp trong số này có cùng địa chỉ trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Đáng chú ý, dù đăng ký giao dịch trên UPCoM, các cổ phiếu nói trên đã bị đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch trong thời gian dài, chủ yếu do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Như vậy, 7 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC nay đã lần lượt bị hủy tư cách đại chúng và dần rời sàn sau khi người sáng lập tập đoàn vướng vòng lao lý với các tội danh liên quan đến thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gây nhiều tiếc nuối cho nhà đầu tư là những cổ phiếu từng được giao dịch ở mức vài trăm nghìn đồng mỗi đơn vị, nay khi rời sàn chỉ còn dao động quanh vài nghìn đồng, thậm chí thấp hơn giá một ly trà đá.

Trước biến cố pháp lý của ông Trịnh Văn Quyết, FLC từng là một trong những tập đoàn bất động sản lớn, sở hữu danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Thời điểm trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, doanh nghiệp này vẫn liên tục công bố kế hoạch đầu tư mới, đồng thời nghiên cứu và xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án.

Tuy nhiên, sau ngày 29/3/2022, hàng loạt dự án của FLC đã bị dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu hoặc chấm dứt hoạt động tại nhiều địa phương. Có thể kể đến Khu công nghiệp Hoàng Long (Thanh Hóa), Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thái Bình, hay quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf Yên Thủy (Hòa Bình cũ).

Dù vậy, thời gian gần đây, FLC bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi nhất định khi một số dự án trọng điểm được tháo gỡ và tái khởi động.

Gần nhất vào giữa tháng 12 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục cho phép CTCP Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện dự án FLC Hilltop Gia Lai, tổng vốn khoảng 760 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm TP. Pleiku. Dự án từng khởi công từ năm 2019 nhưng rơi vào tình trạng dang dở do vướng mắc pháp lý.

Cùng tại Gia Lai, Dự án Sân golf Đak Đoa với tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng cũng được đưa trở lại quỹ đạo. Dù từng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công từ năm 2021, dự án đã phải tạm dừng trong thời gian dài trước khi địa phương yêu cầu FLC tăng cường bảo vệ hiện trạng rừng thông và chuẩn bị phương án xử lý tiếp theo.

Ở phân khúc nhà ở, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) đã hoàn thiện các hạng mục kết cấu chính, sẵn sàng thi công phần mái. Giá bán dự kiến từ 15 – 22 triệu đồng/m2, bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 12/2025 và bàn giao vào quý III/2026.

Tại Hà Nội, Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Đại Mỗ) cũng gây chú ý khi thi công vượt tiến độ gần một năm, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ngoài ra, FLC Quảng Bình Hotel & Villas quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường giữa tháng 11, lãnh đạo FLC tái khẳng định bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành. Tính đến hết tháng 9/2025, doanh nghiệp đã bàn giao 2.301/3.173 căn, đồng thời hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều khách hàng.

Sau giai đoạn khủng hoảng sâu nhất trong lịch sử, FLC đang từng bước tái cấu trúc hoạt động, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức.



