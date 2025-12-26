FLC dự kiến có lãi trong năm 2025, loạt dự án trọng điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình tiếp tục triển khai

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh bất động sản năm 2025 ước tính đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này cho thấy sự cải thiện rõ nét trong hiệu quả hoạt động của FLC sau thời gian tái cấu trúc, đặc biệt khi năm 2025 tiếp tục là giai đoạn thị trường bất động sản đối mặt với nhiều thách thức về thanh khoản, dòng vốn và sức mua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, FLC cho biết, bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng điểm là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc, đã chính thức cất nóc vào giữa tháng 11/2025 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026. Dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp khai trương trong năm 2026. Bên cạnh đó, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến tháng 6/2028.

Song song với các hoạt động đầu tư và phát triển dự án, FLC cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Chính phủ, tập trung nghiên cứu và triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh cùng một số địa phương khác, với mục tiêu vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư, vừa đóng góp vào việc giải quyết bài toán an cư cho người lao động.

Một trong những dự án tiêu biểu là dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Dự án đã chính thức cất nóc tháng 12/2025 và hoàn thành thủ tục đăng ký đủ điều kiện bán vào ngày 25/12/2025.

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/01/2026 đến ngày 28/02/2026, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2026. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho thị trường Quảng Ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng của lực lượng lao động và các hộ gia đình có thu nhập trung bình – thấp trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025, FLC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động, cùng chiến lược tập trung vào các dự án bất động sản trọng điểm và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động bám sát diễn biến thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh trong giai đoạn tới.