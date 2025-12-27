FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp mở bán loạt căn nhà ở xã hội, giá bình quân khoảng 19 triệu đồng/m2

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (tên thương mại: GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành cất nóc vào trung tuần tháng 12/2025 và hoàn thành thủ tục đăng ký đủ điều kiện bán vào 25/12/2025.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 - 28/2/2026, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2026.

Các thông tin về điều kiện, đối tượng được mua, quy trình xét duyệt và danh sách hồ sơ cần chuẩn bị sẽ được công bố công khai, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm tính minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi cho người dân có nhu cầu ở thực.

Dự án cung cấp hơn 750 căn với 3 loại diện tích 35 m2, 45 m2 và 57 m2. Mức giá bán bình quân dự kiến khoảng 19 triệu đồng/m2; giá bán chính thức sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và công bố theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long.

Bên cạnh GreenLife Apartment, thời gian gần đây Tập đoàn FLC cũng cho thấy những dấu hiệu hồi phục khi hàng loạt dự án trọng điểm đồng loạt ghi nhận tiến triển tích cực sau giai đoạn đình trệ.

Gần nhất vào giữa tháng 12 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục cho phép CTCP Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện dự án FLC Hilltop Gia Lai, tổng vốn khoảng 760 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm TP. Pleiku. Dự án từng khởi công từ năm 2019 nhưng rơi vào tình trạng dang dở do vướng mắc pháp lý.

Cùng tại Gia Lai, Dự án Sân golf Đak Đoa với tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng cũng được đưa trở lại quỹ đạo. Dù từng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công từ năm 2021, dự án đã phải tạm dừng trong thời gian dài trước khi địa phương yêu cầu FLC tăng cường bảo vệ hiện trạng rừng thông và chuẩn bị phương án xử lý tiếp theo.

Tại Hà Nội, Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Đại Mỗ) cũng gây chú ý khi thi công vượt tiến độ gần một năm, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ngoài ra, FLC Quảng Bình Hotel & Villas quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Theo kế hoạch giai đoạn 2025–2026, FLC cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sa Đéc, FLC Hilltop Gia Lai…, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội theo định hướng đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ và mức giá hợp lý. Doanh thu mảng bất động sản trong hai năm này được dự báo đạt gần 4.000 tỷ đồng.



