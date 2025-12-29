Lý do TPHCM chưa cấp sổ cho 2 dự án đất nền, căn hộ

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 cùng các thành viên vừa có buổi làm việc để xem xét tháo gỡ vướng mắc cho hai dự án nhà ở.

Theo đó, dự án 259 đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM do Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất 1.505 m2, tổng số 41 căn hộ, 5 khu thương mại, 1 nhà trẻ.

Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho nhà trẻ tầng 2 (60 m2), 5 căn hộ 5.01 - 7.01 - 9.01 - 11.01 - 13.01 trước đây chủ đầu tư xin tách nhỏ căn hộ theo tờ trình số 9184/TTr-SXD-PTĐT ngày 3/8/2018 của Sở Xây dựng, thành 10 căn nhỏ. Hiện, các căn hộ này không tách nhỏ, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đề nghị cấp theo thiết kế đã được duyệt 5 căn.

Liên quan đến dự án này, ngày 2/1/2022, phòng Quản lý đất có công văn số 112/QLĐ phúc đáp hồ sơ liên quan dự án, nêu rõ: “Ngày 24/1/2022, Sở Xây dựng có công văn số 936/SXD-CPXD về thực hiện Thông báo kết quả kiểm toán số 312/TB-KV IV ngày 12/7/2021 của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV. Trong đó, Sở Xây dựng có nêu: “Để khắc phục, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và giấy phép xây dựng đã cấp, Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn cải tạo phần diện tích mép ngoài của ban công, để bố trí bồn hoa theo đúng thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, một trong những nội dung vướng mắc của dự án là dự án có quyết định giao đất trước năm 2014. Đến năm 2017 mới có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu, sau cuộc họp này chủ đầu tư làm việc với phòng Kinh tế đất để làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch, nghĩa vụ tài chính… để có cơ sở cấp giấy chứng nhận.

Tương tự, Khu dân cư Tiến Thắng, phường Bình Trị Đông B do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thắng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 180 nền, số nền bố trí tái định cư 12 nền, số nền kinh doanh là 168 lô.

Hiện, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua 99 căn, đã xây dựng chưa được cấp giấy chứng nhận cho người mua 38 căn, còn lại 43 nền đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 38 căn nhà đã đầu tư xây dựng.

Ngày 18/8/2014, Chi cục Thuế quận Bình Tân có công văn xác nhận Công ty TNHH Xây Dựng Tiến Thắng đã nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Ngày 8/6/2009, chủ đầu tư nộp tiếp hơn 1,5 tỷ đồng, số tiền phạt chậm nộp công ty chưa hoàn thành gần 394 đồng.

Khu dân cư Tiến Thắng có quy mô 180 nền.

Căn cứ kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước thì Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất hơn 9,1 tỷ đồng. Căn cứ Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP-V.I ngày 27/10/2011 của Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn phải nộp phạt chậm tiền sử dụng đất gần 3,2 đồng. Đến nay, công ty chưa thực hiện nộp các khoản truy thu và phạt vào ngân sách Nhà nước theo kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện UBND phường Bình Trị Đông B cho biết, một số hạng mục công trình công cộng chưa hoàn thiện, chưa bàn giao cho địa phương. Đại diện Sở Xây dựng cho biết thêm, hiện nay chưa thể khẳng định các căn nhà xây dựng có đúng phép hay không vì thời gian qua thanh tra xây dựng giải thể, sáp nhập… nên chưa kiểm tra thông tin.

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu UBND phường Bình Trị Đông B phối hợp với chủ đầu tư rà soát các nội dung trên để có văn bản, nêu quan điểm… để có cơ sở cấp giấy chứng nhận.