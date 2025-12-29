Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất xây khu du lịch biển hơn 800ha ở Hưng Yên

29-12-2025 - 08:19 AM | Bất động sản

UBND tỉnh Hưng Yên đang lấy ý kiến người dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong quy hoạch điều chỉnh này, Hưng Yên đề xuất xây dựng nhiều dự án lớn trong đó có khu du lịch biển Đồng Châu rộng hơn 800 ha.

Theo dự thảo được đưa ra lấy ý kiến, nhóm hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch có hàng chục dự án lớn, quy từ vài trăm đến cả nghìn ha. Trong đó, dự án lớn nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường (1.500 ha) ở xã Đông Thụy Anh, tiếp sau là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen (1.150 ha), Trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình, Phố Hiến, Khu du lịch phố biển Đồng Châu (837 ha)…

Đề xuất xây khu du lịch biển hơn 800ha ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên tại phường Phố Hiến. Ảnh: T.Đảng.

Khu du lịch phố biển Đồng Châu tại xã Đồng Châu (huyện Tiền Hải, Thái Bình cũ) được quy hoạch với định hướng phát triển thành khu đô thị và du lịch biển hiện đại, tạo không gian du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, dự án cũng đặt ra mục tiêu khai thác tiềm năng biển Đồng Châu, thúc đẩy kinh tế du lịch - dịch vụ của tỉnh.

Với nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật, dự thảo quy hoạch cho biết Hưng Yên sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế ở xã Đồng Châu sau 2030, dự án thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia. Danh mục các dự án đô thị như Khu hành chính tập trung của tỉnh dự kiến nằm ở phường Phố Hiến với diện tích 7,5 ha cùng các khu đô thị sinh thái dọc tuyến hành lang sông Hồng

Trong dự thảo, phường Phố Hiến cũng được đề xuất là nơi xây Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.

Dự thảo quy hoạch đưa ra chiến lược phát triển, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến 2030, Hưng Yên sẽ phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm, góp phần khẳng định vị thế mới, trong đó chuỗi các đô thị sẽ gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản, có kết nối với Thủ đô đang xây dựng…

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

