Indochine là đơn vị phát triển dự án Yên Bình Complex - Tòa The Flow

Cột mốc này không chỉ nối dài mối lương duyên giữa INDOCHINE với Liên danh Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư & Phát triển Yên Bình và Xuân Mai Corp, mà còn đánh dấu màn ra mắt được mong chờ nhất của tháp The Flow - Phiên bản nâng cấp vượt trội tại Yên Bình Complex.

Chiến lược hợp tác giữa các thương hiệu uy tín, có kinh nghiệm

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai thực chiến hàng loạt dự án từ Bắc đến Nam, INDOCHINE vinh dự được Liên danh Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư & Phát triển Yên Bình và Xuân Mai Corp tín nhiệm, trở thành Đơn vị phát triển kinh doanh dự án Yên Bình Complex giai đoạn 2.

Trước đó, INDOCHINE đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản phía Bắc khi chính thức "sold out" 100% bảng hàng tòa The Rise - Yên Bình Complex chỉ trong vòng 4 tháng triển khai. Những con số biết nói là minh chứng rõ nét năng lực triển khai dự án của INDOCHINE, từ xây dựng chiến lược truyền thông, định vị sản phẩm đến tổ chức kinh doanh bán hàng bài bản và hiệu quả.

Việc INDOCHINE được tin tưởng giao phó vai trò phát triển dự án không chỉ là sự tiếp nối thành công, mà còn là bước khẳng định vị thế của một đơn vị phát triển dự án có tư duy thị trường nhạy bén, am hiểu khách hàng và khả năng hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh bằng những chiến lược triển khai cụ thể.

Đại diện INDOCHINE, bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc INDOCHINE cho biết: "Thành công tại giai đoạn 1 là tiền đề quan trọng để INDOCHINE tiếp tục đồng hành cùng Chủ đầu tư tại tòa The Flow. INDOCHINE sẽ kế thừa thành công từ giai đoạn trước, đồng thời nâng cấp toàn diện sản phẩm để mang đến khách hàng một phiên bản vượt trội, tối ưu hóa giá trị sử dụng và hiệu quả đầu tư."

"Với bộ sưu tập căn hộ thương mại giá chỉ từ 26 triệu/m2 có tầm view mãn nhãn, nhìn thẳng công viên và hồ điều hòa, The Flow hứa hẹn sẽ tạo sóng thị trường BĐS Thái Nguyên đầu năm 2026.", bà Hằng khẳng định.

Cái bắt tay chiến lược giữa INDOCHINE và Liên danh Chủ đầu tư Yên Bình & Xuân Mai Corp được kỳ vọng sẽ tạo nên một "tam giác cộng hưởng" để tòa The Flow được phát triển bài bản từ bước quy hoạch, triển khai đến khi bàn giao tới khách hàng.

The Flow - Tháp căn hộ đẹp nhất lõi trung tâm KĐT Yên Bình Xanh

Là tòa tháp cuối cùng thuộc KĐT Yên Bình Xanh, The Flow (TT03) được định vị là tháp căn hộ đẹp nhất Yên Bình Complex, đồng thời là phiên bản nâng cấp vượt trội cả về vị trí, thiết kế lẫn hệ tiện ích. Dự án sở hữu những lợi thế hiếm có nhờ được phát triển theo hướng tối ưu hóa giá trị sử dụng và hiệu quả đầu tư, phù hợp với cả người mua ở thực và tích sản, khai thác cho thuê sinh lời dài hạn.

Trước hết, The Flow sở hữu vị trí trung tâm nhất trong toàn khu đô thị Yên Bình Xanh, nơi hạ tầng đã hoàn thiện, tiện ích đã hiện hữu và khả năng kết nối được chứng thực. Cách dự án 200m là nhà máy lớn nhất thế giới của Samsung tại Thái Nguyên với hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân chất lượng cao. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích sống, giải trí nhờ liền kề tuyến giao thông huyết mạch cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Một lợi thế nổi bật khác của The Flow là hai tầm view giá trị cao nhưng không bị "đội giá". Tòa tháp sở hữu tầm nhìn tuyệt đối ra công viên nội khu và hồ điều hòa. Đây là những yếu tố mang lại trải nghiệm sống tốt hơn, đồng thời gia tăng sức hút cho thuê, yếu tố then chốt trong bài toán dòng tiền.

Tòa The Flow sở hữu tầm nhìn mãn nhãn hướng công viên và hồ điều hòa nội khu

Đặc biệt, The Flow là tòa tháp sở hữu hệ tiện ích phong phú nhất dự án, với sự cộng hưởng của ba lớp giá trị: Hệ tiện ích hoàn chỉnh của KĐT Yên Bình Xanh, chuỗi tiện ích riêng biệt của dự án Yên Bình Complex và Sky Garden độc bản tại tầng 15 - khu vườn giữa tầng không, nơi cư dân có thể thư giãn, tái tạo năng lượng và tận hưởng tầm nhìn panorama hiếm có lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Nguyên.

Dưới góc độ đầu tư, The Flow hội tụ đầy đủ các yếu tố tiềm năng "sẵn có", tiêu chí quan trọng của một sản phẩm đáng đầu tư. Dự án sẵn hạ tầng, nằm trong khu đô thị được quy hoạch hoàn chỉnh, sẵn khách thuê với hơn 70.000 chuyên gia, kỹ sư, người lao động tại Samsung và các khu công nghiệp lân cận như KCN Yên Bình 1,2,3, KCN Điềm Thụy… sẵn dòng tiền, nhờ nhu cầu thuê ổn định, tỷ lệ lấp đầy cao và sẵn tiềm năng tăng giá, khi đây là tòa căn hộ đẹp nhất cuối cùng dự án Yên Bình Complex nhưng đang sở hữu mức giá chỉ từ 26 triệu/m2.

Theo ghi nhận, tòa The Flow đang sở hữu mức giá được xem là vùng trũng so với các dự án tại khu vực. Cụ thể, dự án có giá chỉ từ 26 triệu/m2, tổng giá trị căn hộ chỉ khoảng 1,3 tỷ đồng/căn, một mức giá được đánh giá là cực kỳ hợp lý so với mặt bằng chung và tiềm năng phát triển của Phổ Yên trong những năm tới.

Với sự đồng hành của INDOCHINE trong vai trò đơn vị phát triển dự án, cùng nền tảng hạ tầng - tiện ích đã hiện hữu, The Flow không chỉ là mảnh ghép hoàn thiện diện mạo Yên Bình Complex mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống và đầu tư mới tại Phổ Yên - Thái Nguyên, nơi dòng tiền, giá trị và chất lượng sống cùng hội tụ.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Bất động sản INDOCHINE

Đơn vị phát triển dự án Yên Bình Complex - The Flow

Hotline: 0916 442 096

Website: https://indochinerealestate.vn/