Đại gia phố núi bắt đầu “dọn dẹp” tài sản, hồi kết cho khoản nợ nghìn tỷ với bà Trương Mỹ Lan sắp đến gần?

HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp/cổ phần mà doanh nghiệp đang nắm giữ tại CTCP Xây dựng - Kinh doanh Nhà Phạm Gia và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc. Động thái này nằm trong lộ trình tái cơ cấu tài chính và thu xếp nguồn lực để thực hiện các nghĩa vụ theo phán quyết của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng, Quốc Cường Gia Lai sẽ không còn sở hữu cổ phần tại hai doanh nghiệp nói trên. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong quý I/2026.

Về nguyên tắc giao dịch, giá chuyển nhượng được xác định không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ căn cứ trên kết quả thẩm định của tổ chức thẩm định giá độc lập, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Đối tượng nhận chuyển nhượng là các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính, bảo đảm khả năng thanh toán, bao gồm cả các bên liên quan với công ty.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Xây dựng - Kinh doanh Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng, trong đó Quốc Cường Gia Lai sở hữu 43,81%. CTCP Bất động sản Hiệp Phúc có vốn điều lệ 419,3 tỷ đồng, QCG nắm giữ 34%. Cả hai doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Nếu việc thoái vốn diễn ra đúng kế hoạch và theo mức giá tối thiểu bằng giá vốn, Quốc Cường Gia Lai ước tính có thể thu về không dưới 256 tỷ đồng.

Chủ trương thoái vốn tại hai công ty này đã được Đại hội đồng cổ đông Quốc Cường Gia Lai thông qua vào ngày 17/12, nhằm phục vụ cho việc thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Khoản phải trả mà Quốc Cường Gia Lai thực hiện phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng dự án khu đất Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island. Theo bản án, tổng giá trị khoản phải trả liên quan lên tới 2.882,8 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp đã thanh toán trước 1.100 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu ước tính từ việc nhượng quyền máy móc, thiết bị và các khoản vay cá nhân, đồng thời đang tiếp tục sắp xếp tài chính để thanh toán phần nghĩa vụ còn lại.

Trong các phương án thu xếp nguồn vốn, Quốc Cường Gia Lai cho biết sẽ thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết trong năm nay. Song song với đó, doanh nghiệp cũng chủ trương "mở cửa" các dự án, hợp tác kinh doanh với các đối tác bên ngoài, bao gồm cả các bên liên quan, để khai thác và phát triển các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu.



