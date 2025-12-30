Thủ tướng: 3.289 dự án với 1,67 triệu tỉ đồng, 70 ngàn ha đất đã đưa vào khai thác

Ngày 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai 2 nghị quyết rất quan trọng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vừa qua: Phần nội dung của Nghị quyết số 265/2025/QH15 về mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án (Nghị quyết 265); Nghị quyết 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (Nghị quyết 257).

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo 751 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban; hình thành cơ sở dữ liệu về các dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc trên toàn quốc.

Trên cơ sở kết quả của Nghị quyết 170, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép mở rộng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170 trong phạm vi cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực.

Nhiều vướng mắc đã được xử lý, dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỉ đồng, 70 ngàn ha đất đã được đưa vào khai thác.

Theo Thủ tướng, các địa phương đã tiếp tục rà soát, Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 ngàn ha với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỉ đồng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra; còn lại khoảng 2.500 dự án không phải thanh tra và tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, việc này góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo; tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai.

Đồng thời, bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền; củng cố niềm tin, tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là lấy vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực cho phát triển.

Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; phải "vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", các cơ quan, đơn vị phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để giải quyết dứt điểm và trưởng thành, lớn mạnh để xử lý các công việc tương tự nếu phát sinh.

Thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội cho phép áp dụng mở rộng Nghị quyết 170 trên phạm vi cả nước, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát các dự án, Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu; các cơ quan phát huy trách nhiệm cao nhất, giải quyết công việc theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền; trong đó khuyến khích việc khắc phục hậu quả theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình làm, nếu cần thêm cơ chế, chính sách, Thủ tướng yêu cầu đề xuất để đạt hiệu quả cao nhất trong khơi thông, giải phóng, huy động nguồn lực đang tồn đọng để đưa vào nền kinh tế, giải quyết bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai đáp ứng đủ điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 170, để các địa phương có cơ sở triển khai ngay.

Đồng thời, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BT chuyển tiếp trong tháng 1-2026; khẩn trương chuyển các dự án thuộc thẩm quyền của các bộ ngành, địa phương để xử lý dứt điểm.

Thủ tướng nêu rõ, phải xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề này.

Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm khẩn trương, không né tránh, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả để sớm đưa dự án vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát.

Đối với triển khai Nghị quyết 257, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành Quyết định đầu tư Chương trình. Bộ Tài chính chủ động, khẩn trương tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý Chương trình, quy định về quản lý vốn sự nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn đầu tư.