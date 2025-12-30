Tỉnh giáp ranh thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ có đô thị sân bay 43.000 ha

Ngày 29/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng và các địa phương để nghe báo cáo tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045.

Theo Sở Xây dựng, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 vào tháng 2/2024, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch đô thị Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vùng phụ cận. Cuộc thi thu hút nhiều đơn vị tư vấn quốc tế, qua đó lựa chọn các ý tưởng đột phá phục vụ lập quy hoạch chung đô thị Long Thành.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện đồ án quy hoạch phát triển đô thị Long Thành trên cơ sở ý tưởng thi tuyển, định hướng xây dựng theo mô hình thành phố song sinh (Twin City), kết nối chặt chẽ với TPHCM nhằm hình thành một khu vực có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực.

Theo đó, đồ án lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân phát triển, hướng tới xây dựng mô hình đô thị sân bay (Aerotropolis) hiện đại, sinh thái, xanh và thông minh, đóng vai trò cửa ngõ giao thương mới của khu vực. Theo định hướng quy hoạch, đô thị sân bay Long Thành phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II sau năm 2030; đến năm 2045, quy mô dân số khu vực Aerotropolis này có thể vượt mốc 1,5 triệu người.

Đồng thời, tỉnh nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), nhằm khai thác tối đa lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ gồm các tuyến cao tốc, đường sắt và metro.

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xác định rõ định hướng phát triển đô thị Long Thành theo mô hình đô thị sân bay, với quy mô hơn 43.000 ha, được tổ chức thành 5 phân khu chức năng.

Trong đó, vùng trung tâm sân bay đóng vai trò là “trái tim” của toàn đô thị, nơi tập trung và vận hành các luồng hàng hóa, hành khách quy mô lớn; vùng lõi đô thị phát triển các cao ốc tài chính, ngân hàng và hệ thống khách sạn 5 sao; vành đai công nghiệp công nghệ cao là điểm đến của các ngành kinh tế mới nổi như bán dẫn, dược phẩm và công nghệ xanh; cùng với đó là khu logistics đa phương thức và vùng du lịch – nghỉ dưỡng sinh thái, khai thác lợi thế cảnh quan sông Đồng Nai và các hồ Cầu Mới, Đá Vàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 là đồ án quy hoạch quan trọng đối với tỉnh và cả nước. Do đó, tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt cần được đẩy nhanh để tạo cơ sở thu hút đầu tư các dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng sớm thành lập tổ công tác riêng nhằm đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định đồ án. Đồng thời, các địa phương trong khu vực quy hoạch cần chủ động rà soát toàn bộ dự án trên địa bàn; đối với những dự án quy mô nhỏ, chậm triển khai, cần đề xuất phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng phát triển thiếu đồng bộ trong không gian đô thị.



