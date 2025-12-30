Lào Cai: Đất rừng Văn Phú bị phân lô có hợp pháp ?

Đất rừng sản xuất bị san gạt, phân lô bán rồi dựng nhà cửa. Ảnh: Ngô Hùng.

Trong vai người có nhu cầu mua đất gần Trung tâm tỉnh Lào Cai với giá rẻ vì mới chuyển về đây công tác. Sau nhiều ngày dò hỏi, chúng tôi được người môi giới, giới thiệu đến gặp một người “tay to”, đang có nhu cầu bán đất rừng sản xuất mà có thể xây được nhà trên đất đó. Sau nhiều ngày liên lạc qua điện thoại, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được người đàn ông xưng tên là Khổng Minh Toàn.

Gặp chúng tôi, người đàn ông xưng tên Toàn cho biết, khu đất rừng sản xuất của ông khoảng 10.000m2. Hiện đã bán cho gần 10 người, giờ chỉ còn ô đất bề ngang 7m, sâu 27m với giá 560 triệu đồng. Khi chúng tôi thắc mắc, mua đất rừng sản xuất phải là người địa phương, ông Toàn cho biết: Có đủ điều kiện để tách sổ đâu mà cần người địa phương hay gì. Nói rồi, ông chỉ tay bảo: Đây này, cả khu này dựng được nhà rồi. Nhà này vừa xây xong, đang xem ngày để vào ở.

Khi chúng tôi thắc mắc, làm thế nào có thể xây dựng được nhà mà không bị chính quyền kiểm tra, xử lý. Ông Toàn cho biết: Thì phải gặp người mà làm. Khó thì rất khó mà ngược lại dễ thì cũng rất dễ. Mình cứ làm, bị kiểm tra thì có người đứng ra.

Để tạo niềm tin, ông Toàn không ngại cho chúng tôi xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như những Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất rừng sản xuất đã ký có giá từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng. “Ở đây có 8 hộ được đăng ký chuyển đổi đất rồi, vì ưu tiên đã có nhà. Sau này, khi chuyển đổi, tiền thuế, tiền bôi trơn, hết bao nhiêu thì mình chịu. Mấy nhà ở đây mới xây trong năm nay thôi…”, ông Toàn nói.

Khi chúng tôi hỏi, muốn làm nhà thì gặp ai được? Ông Toàn nói: Cứ đưa vật liệu vào tập kết đấy, đến lập biên bản xong mới bắt đầu đi nhận lỗi. Hỏi không ai ừ hết. Mình chưa làm, không ai cho làm cả. Khi mình làm là làm được hết. Bây giờ mình phải hiểu tế nhị tí, đi hỏi, không ai dám gật đầu. Cứ làm đi, đang làm thì đi “gặp”, hoặc bị lập biên bản thì xuống nhận lỗi, họ lờ đi cho.

Theo biên bản làm việc giữa UBND phường Văn Phú và ông Khổng Minh Toàn vào ngày 23/12/2025 xác định, tại thời điểm kiểm tra, tại vị trí thửa đất của ông Khổng Minh Toàn đang có việc tự ý đào móng xây dựng nhà ở trên đất rừng sản xuất khi chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Ông Toàn đã đào xong móng, đang tiến hành đổ vật liệu để xây dựng. Theo ông Toàn, ông đã bán mảnh đất trên cho bà Đặng Thị T.. Mọi hoạt động xây dựng là do bà T. thực hiện. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng ngay hành vi xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng tại biên bản làm việc ngày 23/12, ông Khổng Minh Toàn cho biết, do làm ăn thua lỗ nên phần đất rừng ông Toàn đã gán nợ và bán cho một số hộ như: Tháng 11/2024, bán cho ông Nguyễn Văn H.(đã làm nhà ở); Tháng 4/2025 bán cho bà Hồ Thị S. (đã làm nhà ở); Tháng 4/2025, bán cho bà Nguyễn Thị T. (đã làm nhà ở); Tháng 8/2025 bán cho bà Đặng Thị T. (đang đào móng) và một số hộ nữa.

Biên bản làm việc của UBND phường Văn Phú với ông Khổng Minh Toàn. Ảnh: Quang Lộc.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Phú cho biết: Hiện phường đã nắm được sự việc và đang cho người đi kiểm tra, xác định vi phạm ở thời điểm nào để có hướng xử lý. Không có nghĩa vi phạm trước đây mà bây giờ không xử lý.

“Kiểm tra chỗ hộ ông Toàn đã xây dựng nhà thì có hay không việc có người đứng đằng sau hỗ trợ cho việc xây nhà trái phép. Liên quan đến thời điểm nào thì thời điểm đó chịu trách nhiệm", ông Giang cho hay.