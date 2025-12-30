Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T…đổ bộ, Bắc Ninh đón thêm dự án có tòa tháp 35 tầng, vốn đầu tư 17.300 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.2. Đồ án không chỉ cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung của đô thị Bắc Ninh, mà còn gây chú ý với ý tưởng tổ chức không gian “đô thị sinh thái trên mặt nước”, kết hợp các cụm nhà thấp tầng, hồ điều hòa và một tổ hợp công trình cao 35 tầng tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho khu vực.

Theo quyết định phê duyệt, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Vũ Ninh và phường Kinh Bắc (trước đây là phường Hòa Long), nằm trong tổng thể Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh.

Phạm vi ranh giới được xác định phía Nam và phía Đông giáp Tiểu khu 3.1, phía Bắc giáp Khu số 4 và phía Tây, Tây Bắc giáp Khu số 1 của cùng khu đô thị.

Quy mô khu đất lập quy hoạch lên tới khoảng 48,5 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 6.953 người. Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, đồ án quy hoạch phân khu số 14 và chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, hướng tới phát triển xanh, bền vững và thông minh.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch Tiểu khu 3.2 nằm ở cách tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan. Thay vì bố trí nhà ở theo mô hình truyền thống, đồ án định hướng phát triển các nhóm nhà ở thấp tầng trên hồ, tạo hình ảnh quần thể các “đảo nhỏ” được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ và liên thông với các trục đường đô thị theo quy hoạch. Xen kẽ giữa các nhóm nhà là các lõi cây xanh và kênh nước, vừa tạo cảnh quan sinh thái, vừa góp phần điều hòa vi khí hậu cho toàn khu đô thị.

Bên cạnh không gian thấp tầng sinh thái, đồ án cũng bố trí một tổ hợp công trình hỗn hợp cao tới 35 tầng nằm giáp trục đường H. Công trình này tích hợp đa chức năng, bao gồm nhà ở, thương mại - dịch vụ, văn phòng, giáo dục mầm non cùng hệ thống vườn hoa, cây xanh và sân đường nội bộ.

Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 17.300 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư King’s Land làm chủ đầu tư.



