Đà Nẵng mạnh tay loại nhà thầu yếu kém, thúc tiến độ đầu tư công

Ngày 29-12, chủ trì cuộc họp rà soát tình hình đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ tháo gỡ "điểm nghẽn" về mặt bằng để đảm bảo kế hoạch giải ngân năm 2025 và chuẩn bị cho năm 2026.

Theo đó, tính đến ngày 26-12-2025, tổng số vốn đầu tư công của thành phố giải ngân đạt hơn 11.117 tỉ đồng, bằng 67,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về kế hoạch năm 2026, thành phố dự kiến phân bổ hơn 15.053 tỉ đồng, ưu tiên cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, chuyển đổi số và các dự án ODA.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém để đảm bảo tiến độ thi công công trình

Đáng nói, lãnh đạo thành phố khẳng định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt và không có ngoại lệ. Đối với những trường hợp cố tình không hợp tác, kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng, các địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan, không báo cáo chung chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, sử dụng vốn tạm ứng sai mục đích hoặc không tổ chức thi công khi đã đủ điều kiện. Những đơn vị này sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng và đưa vào danh sách không được tham gia các gói thầu mới của thành phố.

Đáng chú ý, để giải quyết vướng mắc về kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, hướng dẫn cụ thể điểm tiếp nhận chất thải rắn xây dựng cho từng dự án.

Về nguồn vật liệu san lấp, thành phố khẳng định hiện không thiếu và yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương báo cáo cụ thể nếu có phát sinh khó khăn để xử lý ngay.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị duy trì nhịp độ thi công trong giai đoạn cuối năm và cận Tết Nguyên đán, đảm bảo đủ nhân lực để không gián đoạn công trình. Toàn hệ thống chính trị phải coi việc hoàn thành tiến độ và chất lượng công trình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm 2026.