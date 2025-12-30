Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng sẽ biến động ra sao?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho hay đang lấy ý kiến dự thảo Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn.

Đà Nẵng hiện đang quản lý số lượng chung cư nhà ở xã hội (NƠXH) thuộc tài sản công lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, giá thuê chung cư NƠXH được xác định tại thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được rà soát, điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không đảm bảo nguồn kinh phí để bảo trì nhà ở.

Điều chỉnh giá thuê chung cư NƠXH nhằm thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư và có đủ kinh phí để thực hiện công tác bảo trì. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo phương án điều chỉnh, giá thuê dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với giá cho thuê hiện hành. Sở Xây dựng cũng đề xuất lộ trình điều chỉnh giá thuê trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2026 đến năm 2030.

Cụ thể, kỳ tăng năm thứ nhất, dự kiến vào năm 2026, giá thuê nhà = giá thuê nhà hiện hành cộng thêm 20% mức chênh lệch giữa giá thuê điều chỉnh và giá thuê hiện hành. Các kỳ tiếp theo vào 2027, 2028, 2029 lần lượt thêm 40%, 60%, 80%. Kỳ tăng năm thứ năm vào 01/01/2030, giá thuê nhà tính bằng giá thuê điều chỉnh.

Với phương án này, từ năm 2026, giá thuê nhiều khu chung cư (KCC) có biến động lớn. Như KCC 12 tầng tại khu tái định cư Làng cá Nại Hiên Đông giá thuê bình quân hiện hành từ 3.600 đồng/m2 tăng lên gần 14.000 đồng/m2; KCC Vịnh Mân Quang, KCC Làng cá Nại Hiên Đông ( vị trí 1,2,3), KCC Nại Hiên Đông C2… tăng từ 3.600 đồng lên gần 10.000 đồng/m2; KCC 201 Đống Đa hiện đang có giá thuê cao nhất là 28.000 đồng/m2 cũng sẽ tăng lên hơn 32.000 đồng.

Sở Xây dựng nhìn nhận, việc rà soát, tính toán điều chỉnh giá thuê chung cư NƠXH thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố là cần thiết, nhằm tính đúng, tính đủ giá thuê nhà để thu hồi vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư và có đủ kinh phí để thực hiện công tác bảo trì nhà ở theo quy định.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

