Vì sao nhà đầu tư dài hạn ưu tiên căn hộ cho thuê gần khu công nghiệp?

Nguồn cầu thuê ổn định từ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao giúp phân khúc này duy trì dòng tiền bền vững, đồng thời mở ra dư địa tăng giá dài hạn cho nhà đầu tư.

Căn hộ cho thuê – Kênh đầu tư dòng tiền an toàn, hiệu quả

Năm 2025, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, phản ánh sức hút và vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Vietnam Briefing thống kê, cả nước có hơn 400 khu công nghiệp quy hoạch, trong đó gần 300 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 80 – 85%, tập trung nhiều ở các địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai…

Đi kèm với sự bùng nổ công nghiệp, thị trường căn hộ cho thuê cũng trở nên cực kỳ nhộn nhịp nhờ nguồn cầu dồi dào từ chuyên gia, kỹ sư, quản lý doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao có thu nhập ổn định. Đây là kênh đầu tư không mới nhưng sở hữu sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, vừa khai thác cho thuê, vừa giữ giá trị tài sản theo thời gian.

Thị trường căn hộ cho thuê tại các trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Dương hiện ghi nhận giá thuê hấp dẫn và ổn định. Khảo sát, căn hộ 2 phòng ngủ trong bán kính từ 2 - 5km quanh các khu công nghiệp lớn có giá cho thuê dao động từ 10 - 15 triệu tại Bắc Ninh, từ 9 - 12 triệu/tháng tại Thái Nguyên và Bình Dương.

Tại các khu công nghiệp, nhóm khách thuê là chuyên gia và quản lý cấp trung – cao thường làm việc theo hợp đồng dài hạn từ 1–5 năm, với yêu cầu cao về không gian sống đạt chuẩn, riêng tư và được vận hành chuyên nghiệp. Vì vậy, thị trường ngày càng cần các đơn vị khai thác cho thuê bài bản nhằm duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, đảm bảo dòng tiền ổn định và hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu căn hộ.

Theo đó, Asahi Luxstay - đơn vị khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn và dài hạn đã cùng Tecco Group và đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc triển khai thành công mô hình cho thuê căn hộ. Hàng trăm căn hộ đã được khai thác hiệu quả tại Tecco Elite City (Thái Nguyên) và tiếp tục mở rộng phát triển tại Benhill (P.Thuận Giao, TP HCM) đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn lẫn dài hạn của đội ngũ quản lý, chuyên gia, lao động chất lượng tại khu công nghiệp

Dự án Benhill - Căn hộ cao cấp chuẩn sống chuyên gia

Tọa lạc tại khu vực lõi công nghiệp trung tâm đông bắc TP HCM, Benhill sở hữu vị trí vàng dễ dàng tiếp cận các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An…Lợi thế này giúp cư dân và khách thuê dễ dàng di chuyển tới nơi làm việc, đồng thời kết nối nhanh về trung tâm đô thị. Khu vực xung quanh dự án đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc cùng hệ sinh thái tiện ích đầy đủ như Aeon Mall Bình Dương, MM Mega market, bệnh viện quốc tế Columbia, sân golf sông Bé, công viên và trường học các cấp.

Dự án Benhill – Tâm điểm an cư chất lượng mới tại P.Thuận Giao, TP HCM

Không chỉ nổi bật về vị trí và kết nối tiện ích, Benhill còn ghi điểm nhờ thiết kế căn hộ thông minh, tối ưu công năng, cùng hệ thống 25+ tiện ích, đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm khách thuê có yêu cầu cao về không gian sống. Đáng chú ý, Benhill là dự án hiếm hoi có thể bàn giao và khai thác cho thuê ngay trong khu vực, qua đó đón đầu nhu cầu lưu trú ngày càng lớn tại đây.

Chia sẻ về thực tế khai thác cho thuê tại dự án, Bà Lê Uyên Phương - Giám đốc Asahi Luxstay chia sẻ: "Ngay sau khi chính thức trở thành đơn vị khai thác cho thuê của Benhill, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều nhu cầu đăng ký giữ chỗ thuê căn hộ Benhill cho các chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực, với mong muốn chuyển vào ở từ đầu năm 2026."

Ảnh: Bà Lê Uyên Phương - Giám đốc Asahi Luxstay chia sẻ về thực tế tỷ lệ khai thác cho thuê tại các tòa chung cư gần khu công nghiệp

Hiện tại Benhill đang đưa ra chính sách thuê căn hộ cực kỳ hấp dẫn với số lượng giới hạn: Ưu đãi tới 50% giá thuê căn hộ trong 6 tháng đầu, và 30% giá thuê trong 3 tháng tiếp theo, như vậy khách thuê căn hộ tại Benhill sẽ chỉ phải trả mức giá từ 3 - 5 triệu/ tháng cho căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Chính sách này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ từ khách cá nhân mà còn đối với khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn, khi bỏ ra chi phí thấp nhưng được sống trong căn hộ cao cấp và tận hưởng tiện ích chất lượng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu sống tại Benhill, khách thuê sẽ được ưu tiên quyền mua căn hộ bằng giá và chính sách bán hàng tại thời điểm bắt đầu thuê (nếu còn sản phẩm) tạo điều kiện thuận lợi để chuyển từ thuê sang sở hữu căn hộ phù hợp cho gia đình.

Với sự sôi động của thị trường cho thuê cùng thế mạnh về vị trí, kết nối, hệ tiện ích đồng bộ và mô hình vận hành chuyên nghiệp như tại Benhill, dự án đang hội tụ đầy đủ điều kiện để duy trì công suất thuê cao và dòng tiền ổn định. Đây cũng được xem là lựa chọn đầu tư phù hợp trong bối cảnh thị trường ưu tiên hiệu quả khai thác thực và tính bền vững trong trung – dài hạn.

