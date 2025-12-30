Bãi Cháy, Quảng Ninh: Từ thủ phủ du lịch đến tâm điểm đầu tư miền Bắc

Trong 11 tháng qua, du lịch Quảng Ninh ghi nhận tăng trưởng tích cực khi đón hơn 19,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú ước đạt gần 7,6 triệu lượt, cũng tăng tương ứng. Nhờ đà phục hồi rõ nét, tổng thu từ du lịch của tỉnh đạt khoảng 52.600 tỷ đồng, cao hơn 21% so với cùng kỳ 2024, theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của tỉnh trong nhóm địa phương dẫn đầu về phát triển du lịch, đồng thời tạo lực đẩy cho các khu vực ven biển - vịnh, đặc biệt là Bãi Cháy, mở rộng không gian kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Cú lột xác của Bãi Cháy

Khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long – "tọa độ" không thể bỏ lỡ với du khách khi đến Bãi Cháy. Ảnh: Sun Group.

Nhiều năm qua, Bãi Cháy được xem là trung tâm du lịch - giải trí sôi động của Quảng Ninh. Không chỉ sở hữu hạ tầng đồng bộ với hệ thống đường ven biển, các công viên chủ đề, trung tâm vui chơi, tuyến phố thương mại đông đúc, khu vực này còn là điểm kết nối của các tuyến giao thông huyết mạch gồm cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng tàu khách quốc tế và sân bay Vân Đồn. Những yếu tố giúp Bãi Cháy trở thành cửa ngõ đón du khách khi đến tham quan vịnh Hạ Long và là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ nhất của tỉnh.

Cùng với sự tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh, Bãi Cháy được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Tuyến cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô còn khoảng 2 giờ, khiến dòng khách đến Bãi Cháy không còn phụ thuộc vào mùa cao điểm, qua đó kéo dài chu kỳ khai thác dịch vụ du lịch - thương mại.

Bãi Cháy đang trên đà trở thành trung tâm kinh tế đêm tại miền Bắc. Ảnh: Ánh Dương.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bãi Cháy hiện sở hữu nhiều lợi thế cảnh quan, vị trí và chính sách thu hút đầu tư. Hạ tầng liên tục hoàn thiện, đặc biệt là mạng lưới cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội - Quảng Ninh, khiến dòng khách đến Hạ Long và Bãi Cháy không còn mang tính mùa vụ. Điều này mở ra biên độ lớn cho các hoạt động khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng và các sản phẩm bất động sản gắn với du lịch.

Cùng với đó, xu hướng nghỉ dưỡng cuối tuần, workcation, staycation đang lan rộng. Các loại hình đô thị, shophouse, căn hộ nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí đồng bộ xuất hiện, đưa Bãi Cháy tiến gần mô hình "đô thị biển đa chức năng" - nơi vừa sinh sống, vừa nghỉ ngơi, kinh doanh.

Sun Elite City: Đòn bẩy nâng tầm Bãi Cháy trên bản đồ đầu tư

Sun Elite City quy mô 324 ha được định vị là quần thể "all-in-one", đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú, vui chơi, giải trí đẳng cấp cho du khách. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh Bãi Cháy bước vào chu kỳ phát triển mới, Sun Group triển khai siêu dự án Sun Elite City - quần thể đô thị nghỉ dưỡng biển quy mô 324 ha tại trung tâm khu vực, giao điểm của các dòng khách du lịch. Dự án được quy hoạch theo mô hình "all-in-one", tích hợp đầy đủ các hạng mục biệt thự, căn hộ cao tầng, shophouse, khách sạn cùng hệ tiện ích đa dạng gồm bãi biển, bến du thuyền, quảng trường sự kiện, công viên chủ đề và không gian kinh tế đêm.

Lợi thế lớn của dự án nằm ở vị trí sát biển, gần cảng tàu khách quốc tế và liền kề hệ sinh thái vui chơi - giải trí đã hình thành. Điều này giúp Sun Elite City trở thành điểm kết nối thuận lợi bằng đường bộ, đường biển và đường không, phù hợp nhu cầu lưu trú của du khách cũng như nhu cầu sinh sống - nghỉ dưỡng thường xuyên của cư dân.

Dự án hướng đến phong cách sống sôi động 24/7, phát huy vai trò của Bãi Cháy như một trung tâm thương mại - dịch vụ của Hạ Long. Các tuyến phố thương mại, khu giải trí, trung tâm kinh tế đêm, show trình diễn pháo hoa… được kỳ vọng sẽ tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời mở ra cơ hội khai thác dịch vụ lưu trú, ẩm thực và bán lẻ.

Cảng tàu khách Hạ Long ước tính đón 90.000 du khách quốc tế đến với Bãi Cháy trong năm 2025

Trong bối cảnh du lịch Quảng Ninh ghi nhận tăng trưởng ổn định nhiều năm, nhu cầu về dịch vụ cao cấp và lưu trú dài hạn tiếp tục mở rộng. Các dự án được quy hoạch bài bản, tận dụng được dòng khách lớn và thừa hưởng hệ sinh thái du lịch hiện hữu như Sun Elite City sẽ lọt "tầm ngắm", đồng thời gia tăng giá trị theo thời gian nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều quần thể đô thị du lịch biển tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Sun Group được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình chuẩn mực mới về đô thị ven biển tại Bãi Cháy. Việc mở rộng không gian đô thị hiện đại cũng phù hợp với định hướng phát triển du lịch - dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh và tầm nhìn đưa Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Trong bức tranh chuyển mình đó, Bãi Cháy nổi lên như một điểm đến vừa có yếu tố truyền thống - gắn với du lịch lâu năm, vừa có dư địa lớn để phát triển đô thị biển đa chức năng. Những dự án quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng như Sun Elite City được xem là mảnh ghép quan trọng, kiến tạo không gian sống - nghỉ dưỡng - đầu tư bền vững cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư.