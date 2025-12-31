Quốc lộ 13 đấu thầu chọn nhà đầu tư, những dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp?

Ảnh minh hoạ

Quốc lộ 13 bước vào giai đoạn đấu thầu chọn nhà đầu tư

Không ngẫu nhiên mà tuyến quốc lộ 13 - TP. Hồ Chí Minh liên tục được nhắc đến trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, kể từ khi thông tin đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13 mở rộng lên 60m với 10 làn xe thì cũng là lúc thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh có chuyển động tích cực.

Đây là trục đường huyết mạch nối Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh trực tiếp với khu Hàng Xanh và trung tâm TP. Hồ Chí Minh (cũ), đồng thời liên thông Phạm Văn Đồng - Vành đai 2, tạo trục giao thông quan trọng giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Theo Sở Xây dựng, thành phố sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án trong quý I và II/2026. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, công trình sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành sau đó hai năm.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng 6.281 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng).

Quốc lộ 13 là trục đường huyết mạch nối Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh trực tiếp với khu Hàng Xanh và trung tâm TP. Hồ Chí Minh (cũ

Song song với việc nâng cấp Quốc lộ 13, TP. Hồ Chí Minh đang xem xét đầu tư thêm cầu Bình Triệu 3 (nằm giữa hai cầu hiện hữu), mở rộng các trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh bằng phương án đường trên cao kết nối thẳng với đường Điện Biên Phủ, hình thành trục lưu thông thông suốt từ khu Đông Bắc vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh (cũ).

Cùng với đó, tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh) nằm trong số 9 tuyến đường sắt đô thị mới đây, được TP. Hồ Chí Minh ưu tiên làm sớm trước năm 2035, trở thành động lực đáng chú ý cho thị trường bất động sản Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

Dự án đi qua địa phận Thủ Dầu Một, phường Bình Hoà, Lái Thiêu…; đáp ứng năng lực chuyên chở từ 30.000 - 40.000 người/hướng/giờ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh và các đô thị dọc tuyến đường sắt. Trong tương lai, người dân từ khu vực Đông Bắc chỉ mất 15-20 phút đến nội đô thành phố, dễ dàng tiếp cận với tất cả tiện ích hiện đại, sầm uất của khu vực trung tâm.

Có thể thấy, sau sáp nhập, khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh - bám dọc trục quốc lộ 13 liên tục ghi nhận những thay đổi về hạ tầng đô thị. Các dự án metro, quốc lộ, vành đai hàng chục ngàn tỷ đồng đang lên kế hoạch đầu tư, mở rộng, đây là yếu tố vững chắc thúc đẩy kinh tế, công nghiệp và mặt bằng giá bất động sản.

Trong báo cáo chuyên sâu về “Mô hình TOD tại TP. Hồ Chí Minh: xu hướng phát triển tương lai”, CBRE Việt Nam đã chỉ ra, các dự án bất động sản nằm trong vùng ảnh hưởng của TOD, thường có giá trị cao hơn so với các khu vực khác. Nơi nào có hạ tầng mở - nơi đó bất động sản tăng giá. Quy luật này đã được minh chứng rõ nét trên thị trường suốt thập kỷ qua.

Bất động sản vào nhịp “đón đầu” chu kỳ tăng giá

Ghi nhận cho thấy, thời gian qua, dọc Quốc lộ 13 liên tục diễn ra các hoạt động sôi nổi về dự án căn hộ, nhiều dự án đạt sức cầu tốt qua các đợt mở bán, trở thành điểm nhấn cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh mới.

Đáng chú ý, mặt bằng giá căn hộ tại đây đã thiết lập mức giá mới, nhiều dự án rumor giá từ 50 - 75 triệu đồng/m2. Điều này cho thấy giá căn hộ tiếp tục đi lên dưới tác động của quy hoạch sáp nhập và hạ tầng giao thông được đẩy mạnh, tập trung chủ yếu tại các khu vực giáp ranh trung tâm TP. Hồ Chí Minh như phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu (thuộc Thuận An cũ).

Phải kể đến các dự án nằm mặt tiền quốc lộ 13 như La Pura được phát triển bởi Phát Đạt, Landmark Bình Dương của Phú Cường Group, Midori Park The Glory của Becamex Tokyu, dự án Green Skyline của TBS Group, phân khu Diamond Sky - Vạn Phúc City… ghi nhận mức độ quan tâm tích cực nhờ những chuyển động từ hạ tầng khu vực.

Trong đó, dự án La Pura, sau khi thành công các phân khu trước, mới đây chủ đầu tư rumor tòa tháp mới giá từ 75 triệu đồng/m2 tiếp tục nhận được sự quan tâm đáng kể từ thị trường.

Một số dự án nằm mặt tiền quốc lộ 13, đẩy nhanh xây dựng sẽ ra mắt vào đầu năm 2026.

Nhờ lợi thế mặt tiền quốc lộ 13 và quy hoạch có trạm Metro số 2 trước nhà được ưu tiên đầu tư, La Pura là số ít dự án hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình phát triển hạ tầng của Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh. Chưa kể, đoạn quốc lộ 13 trước dự án này đang hoàn thiện mở rộng, kết hợp với đoạn cửa ngõ trung tâm vào đầu năm 2026 trở thành điểm lợi “kép” cho dự án. Nhìn vào yếu tố hạ tầng đủ thấy, tiềm năng tăng giá trong tương lai của La Pura là rất rõ ràng.

Ghi nhận thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh cho thấy, các đợt mở bán tiếp theo đều có xu hướng tăng giá từ 7 - 13% so với trước. Việc tăng giá được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo đó, hệ số đất tăng cao nhất 8,1 lần và thấp nhất là 1,56 lần. Tại TP. Hồ Chí Minh (cũ) hầu hết giá đất các tuyến đường không thay đổi so với bảng giá tại Quyết định 79/2024. Trong khi đó, tại Bình Dương (cũ, nay là khu Đông và Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh), bảng giá mới dự kiến tăng mạnh, từ 50-70%.

Giá đất tăng kéo theo mặt bằng bất động sản căn hộ - thương mại - dịch vụ sẽ thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Đặc biệt, khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh (dọc quốc lộ 13) - nơi giá nhà đất đang “chênh lệch”, chưa bằng 1/2 so với trung tâm TP. Hồ Chí Minh (cũ) sẽ có cơ hội rất lớn từ năm 2026.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhấn mạnh, sự phát triển của tuyến vành đai, metro đã và đang là cú hích lớn, làm thay đổi hoàn toàn giá trị bất động sản.

Vị này cho rằng, trung tâm không còn giữ vai trò trung tâm duy nhất. Hạ tầng đã từng tạo ra những “cực phát triển mới” tại Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Nhà Bè… đánh dấu giai đoạn giãn nén đô thị mạnh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, bám theo vành đai, metro nguồn cung nhà ở tại Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh liên tục gia tăng. Trong đó, căn hộ trở thành động lực mở rộng đô thị nhanh nhất, kéo theo sự phát triển của dịch vụ, thương mại và hạ tầng.

Theo ông Tuấn, những khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh trước đây thường được xem là “vùng ven” nay đang dần trở thành một phần của không gian đô thị mở rộng. Giá trị bất động sản tại các khu vực này được tái định vị không phải vì yếu tố “ăn theo trung tâm”, mà vì bản thân của các thị trường này đã và đang đảm nhận những chức năng đô thị thực sự như khu ở quy mô lớn, trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và thương mại, với mật độ dân cư ngày càng cao.

Minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển này là nguồn cung nhà ở tại khu vực TP. Hồ Chí Minh mở rộng (TP. Hồ Chí Minh mới và các khu vực giáp ranh) gia tăng đáng kể trong năm 2025 và đóng vai trò dẫn dắt nguồn cung toàn thị trường. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 2026, khi người mua ngày càng ít bị rào cản bởi địa giới hành chính, mà tập trung nhiều hơn vào bài toán kết nối, thời gian di chuyển và chất lượng sống trong một không gian đô thị liên thông.

Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, đối với TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, hạ tầng đang đóng vai trò tái phân bổ dân cư và dòng vốn một cách rõ nét. Những khu vực có khả năng kết nối tốt, thời gian di chuyển hợp lý nhưng mặt bằng giá còn “mềm” đang trở thành điểm đến tự nhiên của người trẻ, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế mới.

"Khi dân cư dần hình thành, nhu cầu nhà ở, việc làm, thương mại và dịch vụ phát sinh theo, qua đó tạo ra giá trị bất động sản một cách bền vững, thay vì phụ thuộc vào các thông tin mang tính kỳ vọng hay tin đồn quy hoạch", ông Tuấn nhấn mạnh.