Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng

Ở phía Đông, đoạn tuyến đi qua xã Vĩnh Thanh, nơi dự án chủ yếu đi qua quỹ đất nông nghiệp. Điều kiện mặt bằng tại khu vực này được đánh giá thuận lợi, tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng các hạng mục công trình và kết nối với Quốc lộ 5 theo quy hoạch.