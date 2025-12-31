Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng

31-12-2025 - 08:50 AM | Bất động sản

Hầm đường bộ 2 tầng vượt sông Hồng khu vực phía Bắc dự kiến dài 5,6 km, gồm 2 ống hầm đường kính 15,2 m, kết nối từ phường Phú Thượng đến xã Vĩnh Thanh (Hà Nội).

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến triển khai đầu tư hầm đường bộ 2 tầng vượt sông Hồng khu vực phía Bắc vào năm 2026. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, nhằm giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu và tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực phía Bắc Thủ đô.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc có điểm đầu tại đường Park Street, khu đô thị Ciputra, thuộc phường Phú Thượng và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thanh.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Tuyến hầm được định hướng hình thành trục giao thông mới, kết nối trực tiếp khu vực phía Tây Bắc với phía Đông Bắc Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của thành phố.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 4.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, trong đó đoạn hầm vượt sông dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế gồm 2 ống hầm song song, mỗi ống có đường kính 15,2 m, bố trí 2 tầng lưu thông.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 5.

Quy mô mặt cắt toàn tuyến khoảng 40 m, đáp ứng nhu cầu tổ chức giao thông với lưu lượng lớn và phù hợp định hướng phát triển lâu dài.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 6.

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21.930 tỷ đồng, đây là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 7.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 8.

Về vị trí, hầm đường bộ được bố trí giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Đây là khu vực đang chịu áp lực lớn về lưu lượng phương tiện qua sông Hồng mỗi ngày.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 9.

Việc bổ sung thêm hầm vượt sông được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các cây cầu hiện hữu, đồng thời tạo thêm phương án lưu thông cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 10.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 11.

Tại phía Tây, tuyến đường kết nối với hầm và khu vực cửa hầm đi qua địa bàn phường Phú Thượng.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 12.

Ở phía Đông, đoạn tuyến đi qua xã Vĩnh Thanh, nơi dự án chủ yếu đi qua quỹ đất nông nghiệp. Điều kiện mặt bằng tại khu vực này được đánh giá thuận lợi, tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng các hạng mục công trình và kết nối với Quốc lộ 5 theo quy hoạch.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 13.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, hầm đường bộ 2 tầng vượt sông Hồng sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Bắc, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và từng bước hoàn chỉnh quy hoạch chung của Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực sắp xây hầm đường bộ 2 tầng qua sông Hồng gần 22.000 tỷ đồng- Ảnh 14.

Ngoài dự án trên, Hà Nội còn dự kiến xây dựng hầm vượt sông Hồng thứ hai được xây dựng ở đoạn tuyến phía Nam, có điểm đầu tại đường Lĩnh Nam giao với Nguyễn Khoái, điểm cuối tại đường Lý Thánh Tông giao với đường Giáp Hải (xã Bát Tràng), tổng mức đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng. Hai hầm đường bộ qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, bền vững trong thời gian tới.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước Nổi bật

Tỉnh miền Trung có bờ biển dài nhất Việt Nam, sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị đấu thầu tìm chủ cho khu đô thị 6.500 tỷ đồng

Tỉnh miền Trung có bờ biển dài nhất Việt Nam, sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị đấu thầu tìm chủ cho khu đô thị 6.500 tỷ đồng Nổi bật

Viwaseen trở thành công ty con của Vinaconex

Viwaseen trở thành công ty con của Vinaconex

08:35 , 31/12/2025
Công ty con của Văn Phú trúng đấu giá lô "đất vàng" ở Huế giá 538 tỷ

Công ty con của Văn Phú trúng đấu giá lô "đất vàng" ở Huế giá 538 tỷ

08:35 , 31/12/2025
Tất toán 250 tỷ đồng trái phiếu, chủ khách sạn The Holiday Ha Long tiềm lực ra sao?

Tất toán 250 tỷ đồng trái phiếu, chủ khách sạn The Holiday Ha Long tiềm lực ra sao?

08:33 , 31/12/2025
Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế gần 316 tỷ đồng

Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế gần 316 tỷ đồng

08:32 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên