Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế gần 316 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 TP.HCM vừa có thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 TP.HCM thực hiện công khai thông tin 1.643 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 30/11/2025 với số tiền hơn 2.652 tỷ đồng. Lý do công khai là vì vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo danh sách ban hành kèm thông báo này, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn là đơn vị có số tiền thuế nợ đọng lớn nhất (hơn 467 tỷ đồng).

Việt Hân Sài Gòn ra đời tháng 11/2015 do liên danh Công ty Việt Hân và Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) lập ra liên quan đến việc chuyển nhượng 4 khu "đất vàng" ở trung tâm TP.HCM không qua đấu giá.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Công ty TNHH Thương mại dịch Khách sạn Tân Hoàng Minh (Khách sạn Tân Hoàng Minh) với số tiền thuế nợ đến kỳ tháng 11/2025 là gần 316 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Khách sạn Tân Hoàng Minh bị các cơ quan quản lý "nhắc tên" vì nợ thuế. Trước đó, ngày 28/2/2025, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư, Cục Hải quan TP.HCM (nay là Chi cục Hải quan Khu vực II) đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-ĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với doanh nghiệp này.

Lý do bị cưỡng chế là vì doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế lên đến hơn 31 tỷ đồng.

Đến ngày 6/5/2025, Hải quan Khu Công nghệ cao (Chi cục Hải quan Khu vực II) ban hành Quyết định số 301/QĐ-CNC về việc chấm dứt hiệu lực quyết định số 703/QĐ-ĐT ngày 28/2/2025 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đối với Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Về Khách sạn Tân Hoàng Minh, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1993, trụ sở chính tại Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center TP.HCM, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HСМ.

Ban đầu, ông Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Đến ngày 30/5/2024, ông Tạ Quốc Việt (SN 1980) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trở thành Người đại diện theo pháp luật của Khách sạn Tân Hoàng Minh thay ông Đỗ Anh Dũng.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn ở mức 10.000 tỷ đồng; tuy nhiên, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Thắng (9,01%), Công ty CP Đầu tư tài chính THM (9,83%), Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà (10,96%), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Loan (11,09%); Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (7,63%), ông Đỗ Anh Dũng (51,48%).

Trong số các pháp nhân kể trên, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil được biết đến là một trong những thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đến tháng 9/2025, vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Khách sạn Tân Hoàng Minh được "trao trả" cho ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV.

Ông Đỗ Anh Dũng được biết đến là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).