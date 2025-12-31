Vinhomes phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ

Ảnh minh họa

Công ty CP Vinhomes (Vinhomes, MCK: VHM) vừa có văn bản gửi UBCKNN, HSX, HNX công bố thông tin bất thường liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, ngày 25/12/2025, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cổ định và lãi suất thả nổi, với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.500 tỷ đồng (dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu). Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và/hoặc Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Ở chiều ngược lại, ngày 22/12/2025, Vinhomes đã thanh toán 60,4 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2325005.

Được biết, mã VHMB2325005 được phát hành ngày 21/12/2023 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 21/12/2025. Như vậy, Vinhomes đã tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Trong diễn biến khác, mới đây, Vinhomes đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An (Xây dựng Đại An). Sau khi chuyển nhượng cổ phần, Xây dựng Đại An không còn là công ty con của Vinhomes.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vinhomes ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp này năm 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,9% tỷ lệ sở hữu tại Xây dựng Bảo An.