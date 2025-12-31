Vinhomes phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa

Công ty CP Vinhomes (Vinhomes, MCK: VHM) vừa có văn bản gửi UBCKNN, HSX, HNX công bố thông tin bất thường liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, ngày 25/12/2025, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cổ định và lãi suất thả nổi, với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.500 tỷ đồng (dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu). Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và/hoặc Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Ở chiều ngược lại, ngày 22/12/2025, Vinhomes đã thanh toán 60,4 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2325005.

Được biết, mã VHMB2325005 được phát hành ngày 21/12/2023 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 21/12/2025. Như vậy, Vinhomes đã tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Trong diễn biến khác, mới đây, Vinhomes đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An (Xây dựng Đại An). Sau khi chuyển nhượng cổ phần, Xây dựng Đại An không còn là công ty con của Vinhomes.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vinhomes ghi nhận, tính đến ngày 30/9/2025, doanh nghiệp này năm 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,9% tỷ lệ sở hữu tại Xây dựng Bảo An.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại lô đất NXH2 thuộc Dự án NOXH Tràng Cát giai đoạn 1 của Vinhomes. Dự án tọa lạc tại phường Tràng Cát (quận Hải An cũ), nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (nay thuộc địa bàn phường Hải An). Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch gần 33 ha, trong đó quỹ đất dành cho NOXH chiếm khoảng 11 ha. Theo kế hoạch, lô đất NXH2 sẽ cung cấp 1.040 căn hộ chung cư. Chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 12/1/2026 đến 12/2/2026, dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ từ tháng 3/2026. NOXH Tràng Cát giai đoạn 1 còn được biết đến với tên thương mại Happy Home Tràng Cát. Dự án được khởi công từ tháng 1/2024, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 người. Theo quy hoạch, toàn dự án gồm 27 tòa chung cư, 284 căn nhà liền kề và biệt thự cao tối đa 5 tầng; các công trình thương mại – dịch vụ cao 4–10 tầng; hệ thống trường học cao 3–4 tầng cùng hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ.

