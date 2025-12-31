Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án NovaBeach Cam Ranh của Novaland (NVL)

Phối cảnh dự án NovaBeach Cam Ranh.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại NovaBeach Cam Ranh) do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư (nhận chuyển nhưọng dự án từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort). Dự án tọa lạc tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm. Dự án có quy mô hơn 22,62 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.480,5 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, với mục tiêu phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng gồm biệt thự du lịch, khách sạn, căn hộ du lịch và các công trình dịch vụ – tiện ích.

Theo kết luận thanh tra, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 3 Mục I Phần thứ nhất Thông tư số 03/2009/TT-BKH.

Giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cam Lâm được phê duyệt tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 là không đúng quy định tại Điều 31 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Điều chỉnh từ giao đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở có thu tiền sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 08/7/2020) nhưng chưa xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định số 1224/QĐ-ƯBND ngày 11/05/2016 của UBND tỉnh) đã phê duyệt mật độ xây dựng gộp dự án (24,58%) vượt so với quy hoạch phân khu (15%); điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhưng chưa xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư là không đúng quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Nghị định số 46/20 14/NĐ-CP'.

Tiến độ thực hiện dự án chậm nhiều năm nhưng các cơ quan chuyên môn của Tỉnh chưa có biện pháp xử lý.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và Nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức thực hiện xác định giá đất để tính tiền thuê đất khi điều chỉnh từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ; thu hồi 305 GCNQSDĐ đã cấp cho Nhà đầu tư (với tổng diện tích 85.085 m2) để điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo phù họp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chậm tiến độ hoàn thành dự án trong thời gian dài để có biện pháp xử lý phù hợp, theo quy định; yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án.

Qua tìm hiểu được biết, Novaland (HoSE: NVL) qua các công ty con đã gián tiếp sở hữu phần lớn vốn tại Công ty TNHH Carava Resort, đơn vị là chủ đầu tư dự án Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại Novabeach Cam Ranh). Novaland thông qua Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An nắm đến 95,49% vốn Carava Resort sau khi góp vốn và tái cấu trúc sở hữu trong nhóm công ty liên quan đến dự án.

Vào tháng 10/2020, Novaland và nhà thầu chính Viteccons đã khởi công xây dựng dự án Novabeach Cam Ranh.