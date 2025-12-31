Lãi suất tăng mạnh, người mua nhà lao đao

Lãi suất tăng

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giai đoạn lãi suất thấp kỷ lục đã khép lại từ đầu quý IV/2025 khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đã vượt mốc 8% ở các kỳ hạn dài. Lãi suất tiết kiệm tăng khiến mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể duy trì ở mức thấp.

Anh Minh Vương (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) có vay 1 tỷ đồng trong 20 năm để mua căn hộ nằm sát Khu công nghiệp Tân Bình. Trước đây, với lãi suất 6% một năm, mỗi tháng anh Vương trả khoảng 9,2 triệu đồng. Sau khi hết ân hạn lãi suất, anh Vương trả khoảng 11,7 triệu đồng/tháng. Bây giờ, nhân viên ngân hàng thông báo lãi suất sẽ tăng trong thời gian sắp tới khiến anh ăn ngủ không yên.

Savills cho rằng mức điều chỉnh lãi suất này chưa đủ lớn để làm suy yếu nhu cầu ở thực.

“Dự kiến, gói vay của tôi sẽ tăng lãi suất lên khoảng 12% một năm. Như vậy, mỗi tháng tôi sẽ phải trả khoảng 14,2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn so với thu nhập hiện tại của gia đình. Chắc tôi sẽ lên ngân hàng để xin kéo dài thời gian lên 25 năm để giảm áp lực trả nợ hằng tháng”, anh Vương nói.

Trên thực tế, từ cuối tháng 11, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà khiến mặt bằng lãi áp dụng cho vay mua nhà tăng thêm khoảng 1-2%. Mức lãi suất cho vay mua nhà phổ biến hiện nay từ 7-9%/năm trong thời gian ưu đãi từ 1-3 năm. Sau đó, lãi suất thả nổi cho vay mua nhà tại các ngân hàng phổ biến từ 11-14%/năm.

Tương tự, các gói vay ưu đãi lãi suất 5,2-5,5% cố định trong 3 năm dành cho khách hàng dưới 35 tuổi tại Vietcombank, BIDV, Agribank... đã dừng triển khai. Thay vào đó là mặt bằng lãi suất mới, phổ biến từ 6,3-7% cho kỳ hạn ngắn và thả nổi theo thị trường sau ưu đãi.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá rằng dù Ngân hàng Nhà nước chưa thắt chặt tiền tệ nhưng áp lực lạm phát và xu hướng thận trọng của thế giới đang thu hẹp dư địa lãi suất thấp.

Nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng, lãi suất cho vay năm 2026 nhiều khả năng sẽ vượt 10%/năm, gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ bất động sản vì người mua sẽ chùn tay, giao dịch sụt giảm mạnh và chủ đầu tư sẽ rơi vào thế khó.

Theo Savills Việt Nam, việc lãi suất cho vay mua nhà tăng thêm khoảng 1-2% sau khi các gói ưu đãi kết thúc chắc chắn tác động đến tâm lý người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ phụ thuộc nhiều vào vốn vay. Tuy nhiên, ở mặt bằng hiện tại, Savills cho rằng mức điều chỉnh này chưa đủ lớn để làm suy yếu nhu cầu ở thực - yếu tố đang đóng vai trò trụ cột của thị trường nhà ở.

Chỉ nên vay 50% thu nhập

Bà Mai Thanh Thảo, Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Dịch vụ Doanh nghiệp, Savills Việt Nam, nhận định rằng việc lãi suất tăng trở lại khiến người mua trẻ thận trọng hơn trong quyết định tài chính, nhưng chưa tạo ra cú sốc khiến nhu cầu ở thực suy giảm.

Chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dành tối đa 50% thu nhập để trả nợ cho căn nhà và vay thì cũng chỉ nên vay tối đa 50% giá trị căn nhà, không nên vay quá nhiều, dễ bị ngợp

Dữ liệu của Savills cũng cho thấy thanh khoản tại TPHCM và Hà Nội vẫn duy trì ở mức tích cực, với tỷ lệ hấp thụ tương đối tốt tại các dự án mới mở bán, nhất là khi mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc PropertyGuru, cho rằng việc lãi suất huy động tăng nhẹ hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật nhằm tái lập mặt bằng vốn sau giai đoạn giảm sâu của năm 2024. Lãi suất cho vay phổ biến quanh 6-7%/năm, tuy cao hơn mức đáy 5-5,5% của các gói ưu đãi cho người trẻ nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ giao dịch.

Ông Quốc Anh cho rằng, ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động cuối năm là diễn biến tích cực vì giúp hệ thống cân đối nguồn vốn dài hạn tốt hơn, tạo nền tảng ổn định cho chu kỳ kế tiếp. Dòng tiền hiện tập trung vào các sản phẩm pháp lý minh bạch, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau cú sốc năm 2022 cũng như xu hướng phát triển bền vững hơn của thị trường.

Để tránh rủi ro, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group khuyến nghị, chỉ nên dành tối đa 50% thu nhập để trả nợ cho căn nhà và vay thì cũng chỉ nên vay tối đa 50% giá trị căn nhà, không nên vay quá nhiều, dễ bị ngợp. Đặc biệt, trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua nhà cũng bị ảnh hưởng thu nhập, tốt nhất nên cố gắng hạn chế, vay càng ít càng tốt.