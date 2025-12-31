Viwaseen trở thành công ty con của Vinaconex

Ảnh minh họa

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan đến việc mua vốn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen).

Theo đó, ngày 4/12/2025, HĐQT Vinaconex ban hành Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT về việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. Đến ngày 30/12/2025, Vinaconex đã hoàn tất việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Như đã đưa tin trước đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán thành công lô cổ phần của Viwaseen do SCIC sở hữu với tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh hơn 56,9 triệu cổ phần, giá khởi điểm hơn 1.231 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng giá lô cổ phần của Viwaseen là một tổ chức; giá trị lô cổ phần được bán là hơn 1.231 tỷ đồng. Như vậy, Vinaconex chính là nhà đầu tư đã chi hơn 1.231 tỷ đồng mua 56,9 triệu cổ phần và trở thành công ty mẹ của Viwaseen.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Viwaseen thay ông Ngô Văn Dũng kể từ ngày 8/12/2025.

Bà Quỳnh Trang được biết đến là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Vinaconex. Ngoài ra, bà Trang cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp trong nhóm Vinaconex như: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2; Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viwaco; Trưởng BKS Công ty CP Bách Thiên Lộc; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinaconex Capital One;...