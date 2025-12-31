Công ty con của Văn Phú trúng đấu giá lô "đất vàng" ở Huế giá 538 tỷ

Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế phối hợp với Công ty TNHH Đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị đấu giá các khu đất 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương.



Các khu đất này từng là trụ sở của các đơn vị Công an Huế. Sau khi Công an Huế di dời về trụ sở mới trên đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ, các lô đất trên được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Huế quản lý.

Khu đất 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương từng là trụ sở của các đơn vị Công an Huế. Ảnh: Báo Công lý

Các khu đất này có giá khởi điểm 525 tỷ đồng, tương ứng với giá đất hơn 39,3 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước 105 tỷ đồng, bước giá vòng đấu là 10,5 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá với tổng trị giá hơn 94,8 tỷ đồng.

Kết quả, CTCP Union Success Việt Nam là đơn vị trúng đấu giá những lô đất nói trên với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên diện tích 13.344 m2. Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến khoảng 1.191 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất).

Về đơn vị trúng đấu giá, CTCP Union Success Việt Nam tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Union Success Việt Nam thành lập năm 2008, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Đến năm 2018, doanh nghiệp tái cấu trúc chuyển sang công ty cổ phần. Vào tháng 8/2018, Union Success Việt Nam có vốn điều lệ 180 tỷ đồng, cổ đông gồm: Trần Thái Hưng góp 9 tỷ đồng (5%), Lê Thị Thu Huyền – Tổng giám đốc góp 167,4 tỷ đồng (93%), Nguyễn Phú Mỹ góp 3,6 tỷ đồng (2%).

Tháng 3/2022, Union Success Việt Nam xuất hiện cổ đông nước ngoài là Su Wei Pin sở hữu 25% cổ phần, tương đương vốn góp 45 tỷ đồng.

Cập nhật đến tháng 5/2024, công ty có vốn điều lệ 1.030 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không còn sự hiện diện của cá nhân Su Wei Pin. Hiện, Union Success Việt Nam do ông Trần Việt Thanh là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tính đến 30/9/2025, Union Success Việt Nam là công ty con gián tiếp của CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI, sàn HoSE) với tỷ lệ lợi ích 93,69% và tỷ lệ biểu quyết 98,16%.

Ngày 25/12/2025, Văn Phú thông qua Nghị quyết về việc góp vốn vào Union Success Việt Nam, đưa doanh nghiệp này thành công ty con gián tiếp.

Về hoạt động kinh doanh của VPI, luỹ kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 823 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 263 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP.HCM) và một số dự án khác.



