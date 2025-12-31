Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Đặng Thành Tâm tất toán xong lô trái phiếu hơn 1.600 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng (Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng) đã có công bố về kết quả mua lại trái phiểu trước hạn.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng mua lại toàn bộ 1.607 tỷ đồng trái phiếu SLTCH2328001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 28/10/2025, doanh nghiệp và nhà đầu tư đại diện 100% Người sở hữu trái phiếu đã ký văn bản đồng ý lần thứ 3 về việc gia hạn thời gian thanh toán trái phiếu kỳ 2 đợt 2 của lô trái phiếu SLTCH2328001.

Số tiền thanh toán lãi kỳ 2 đợt 2 sẽ được gia hạn thực hiện thanh toán tại ngày 30/12/2025 và không phát sinh thêm bất kỳ khoản thanh toán nào khác ngoài số tiền lãi trái phiếu.

Được biết, lô SLTCH2328001 phát hành vào tháng 12/2023, giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.607 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 5 năm. Trái chủ là Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng đang lưu hành.

Về Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng, doanh nghiệp này được thành lập năm 2005; ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và resort. Đầu tư và Du lịch Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn - Đà Lạt, với diện tích 153ha.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn (40%); bà Lê Thị Anh (40%) và ông Đặng Thành Tâm (20%).

Trong đó, ông Đặng Thành Tâm được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty CP (MCK: KBC) và Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, MCK: SGT).

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 12/2023, vốn điều lệ của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng ở mức 620 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm này, ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân thay bà Nguyễn Cẩm Phương đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Cẩm Phương là Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Saigontel- doanh nghiệp nơi ông Đặng Thành Tâm đang làm Chủ tịch HĐQT. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Saigontel ghi nhận, tính đến ngày 30/6/2025, bà Cẩm Phương vẫn tiếp tục gắn bó với Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng ở vị trí Thành viên HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm mạnh về gần 99 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức hơn 534 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng báo lỗ ròng hơn 142 tỷ đồng, cùng kỳ 2024 chỉ lỗ hơn 8 tỷ đồng. Liên tục kinh doanh thua lỗ khiến lỗ lũy kế của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng tại thời điểm 30/6/2025 lên tới gần 537 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 2.769 tỷ đồng, gấp 28,02 lần so với vốn chủ sở hữu. Nợ dài hạn chiếm phần lớn với gần 2.418 tỷ đồng; trong đó, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.606 tỷ đồng đến từ dư nợ trái phiếu lô SLTCH2328001 đã nói ở trên; Thuế thu nhập hoãn lại phải trả hơn 399 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng còn ghi nhận khoản nợ ngắn hạn gần 351 tỷ đồng, hầu hết là chi phí phải trả ngắn hạn (gần 296 tỷ đồng).