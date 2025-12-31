TPHCM quy định chung cư 25-32m2 chỉ tính 1 người ở

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 32/2025 quy định phương pháp xác định quy mô dân số đối với các tòa nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định này, tại giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng theo quy trình rút gọn, quy mô dân số tối đa của dự án chung cư được xác định theo các quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch, bao gồm quy chuẩn quy hoạch đô thị.

Đồng thời, quy mô dân số cũng phải phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161, trong đó đặt mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đạt khoảng 32 m2/người.

Ở giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ, căn cứ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và điều tra dân số giữa kỳ tại thời điểm 1/4/2024 của Tổng cục Thống kê. Ngoài ra, dân số cũng có thể được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của từng căn hộ.

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư thương mại (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội), căn hộ 1 phòng ở có diện tích 25–32 m2 được tính 1 người; từ trên 32–56 m2 tính 2 người. Căn hộ 2 phòng ở diện tích trên 56–64 m2 tính 2 người; từ trên 64–96 m2 tính 3 người. Căn hộ 3 phòng ở diện tích trên 96–128 m2 tính 4 người; từ trên 128–160 m2 tính 5 người. Các căn hộ từ 4 phòng ở trở lên hoặc diện tích trên 160 m2 được tính tối đa 6 người.

Đối với căn hộ phục vụ tái định cư hoặc nhà ở xã hội, căn hộ 1 phòng ở diện tích 25–32 m2 tính 1 người; từ 32–dưới 45 m2 tính 1,5 người. Căn hộ 2 phòng ở diện tích 45–dưới 55 m2 tính 2 người; từ 55–dưới 70 m2 tính 2,5 người; từ 70–dưới 75 m2 tính 3 người.

Quyết định số 32/2025 của UBND TPHCM sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/1/2026, làm cơ sở thống nhất trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý phát triển chung cư trên địa bàn thành phố.