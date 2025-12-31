Giá thuê mặt bằng bán lẻ đảo chiều tăng, trải nghiệm mua sắm trở thành “vũ khí” cạnh tranh

Ảnh minh hoạ: Int

50% số ý kiến dự báo giá thuê tăng

Theo khảo sát mới nhất của Savills được thực hiện trên mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm đánh giá triển vọng của khối khách thuê, hoạt động mua sắm trực tiếp tại cửa hàng vẫn duy trì sức hút. Theo đó, hơn 60% chuyên gia tham gia khảo sát dự báo giá thuê mặt bằng bán lẻ sẽ tăng trong năm tới, trong khi 26% chuyên gia cho rằng giá thuê sẽ ổn định và chỉ 9% kỳ vọng xu hướng giảm. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với các năm trước.

Trong năm 2024, khảo sát chỉ ghi nhận khoảng 50% số ý kiến dự báo giá thuê tăng, trong khi gần 20% ý kiến cho rằng giá thuê có thể đi xuống.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các thị trường như Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam được kỳ vọng sẽ ghi nhận tín hiệu tích cực với mức giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng, đi kèm với sự cải thiện về tỷ lệ hấp thụ.

Theo bà Sarah Brooks, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Savills, các thị trường này được hưởng lợi từ tầng lớp tiêu dùng với thu nhập gia tăng, sự phục hồi của du lịch và làn sóng gia nhập của các thương hiệu quốc tế. Trong khi đó, nguồn cung mặt bằng bán lẻ chất lượng cao chưa theo kịp nhu cầu, khiến tỷ lệ trống giảm và mức độ cạnh tranh tại các tài sản hạng A ngày càng gia tăng.

Trải nghiệm khách hàng là yếu tố quyết định

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, bán lẻ trải nghiệm đang trở thành chiến lược cốt lõi đối với các trung tâm thương mại nhằm duy trì sức hút và tạo sự khác biệt.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, bán lẻ trải nghiệm phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình tập trung vào mua-bán hàng hóa sang việc tạo ra những tương tác có chiều sâu và trải nghiệm hấp dẫn, qua đó khuyến khích khách hàng ở lại lâu hơn và quay trở lại mua sắm thường xuyên.

Bán lẻ trải nghiệm tập trung vào việc thu hút, giữ chân và khuyến khích khách hàng quay lại trung tâm thương mại thông qua các cửa hàng có tính tương tác cao, mô hình pop-up, workshop, khu ẩm thực và những trải nghiệm được chọn lựa kỹ lưỡng. Trọng tâm của mô hình này là gia tăng lưu lượng khách dựa trên trải nghiệm tổng thể, thay vì chỉ dựa vào hoạt động mua sắm thuần túy.

Ông Powell cho rằng vai trò của xu hướng này ngày càng trở nên rõ nét trong bối cảnh các kênh trực tuyến tiếp tục làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại cửa hàng không còn có thể chỉ dựa vào danh mục sản phẩm để thu hút khách. Điều này thể hiện rõ tại Việt Nam, khi nhóm Gen Z và Millennials hiện chiếm khoảng 60–70% lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại đô thị, với xu hướng ưu tiên trải nghiệm khám phá, tương tác và kết nối xã hội hơn là các giao dịch mua sắm đơn thuần.

Một nghiên cứu do Censuswide thực hiện tại Anh cũng cho thấy, 62% người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z và 68% Millennials cho rằng giá trị của hàng xa xỉ không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm, mà còn ở trải nghiệm mua sắm đi kèm.

Sự phát triển của bán lẻ trải nghiệm đang từng bước thay đổi cách các trung tâm thương mại vận hành và lựa chọn thương hiệu thuê mặt bằng. Thay vì chỉ tập trung tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy, các chủ đầu tư và đơn vị vận hành ngày càng chú trọng xây dựng cơ cấu ngành hàng và thương hiệu nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể cho khách hàng.

Theo đó, việc lựa chọn khách thuê không còn chỉ dựa trên mức độ nhận diện thương hiệu hay giá thuê, mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tạo ra tương tác, kích thích giác quan và đóng góp vào phong cách sống mà trung tâm thương mại hướng tới.