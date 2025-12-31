Nobu Danang: khi nghệ thuật chế tác không gian chạm đến ngôn ngữ của năng lượng sống

Tại tâm điểm của thành phố biển Đà Nẵng, dự án Nobu Danang đang kể một câu chuyện khác biệt: nơi kiến trúc không chỉ hiện diện như những khối hình thẩm mỹ, mà trở thành một hệ sinh thái sống được chế tác tinh tế, nơi khoa học phong thủy, thiết kế đương đại và triết lý sống thịnh vượng giao thoa hài hòa.

Sắp tới, sự kiện talkshow mang chủ đề "The Art of Fortune Living" chuẩn bị sẽ hé mở những góc nhìn sâu sắc về mối liên hệ giữa thẩm mỹ và tâm thức. Thông qua cuộc đối thoại giữa Chủ biên ELLE Decoration Vietnam – Thùy Dương, chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ: vận may không đến từ những biểu tượng hữu hình, mà từ những luồng cảm xúc tinh tế do không gian tạo ra.

Khi các xu hướng thiết kế toàn cầu chuyển dịch từ Quiet Luxury (sang trọng thầm lặng) sang Emotional Minimalism (tối giản cảm xúc), năng lượng sống của con người cũng dịch chuyển theo. Tại Nobu Danang, không gian không chỉ được trang trí, mà được "điều chỉnh" để ánh sáng, vận khí và cảm xúc vận hành tự nhiên, tạo nên nền tảng cho một đời sống thịnh vượng theo nghĩa đương đại.

Dưới góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Ngoan, phong thủy tại Nobu Danang được tiếp cận như một bộ môn khoa học ứng dụng thay vì niềm tin cảm tính. Phong thủy không quyết định vận mệnh, nhưng nó định hình trạng thái tinh thần - và chính trạng thái ấy dẫn dắt hành vi, cơ hội và thành công dài hạn.

Dẫn đầu xu hướng, Nobu Danang áp dụng triệt để thiết kế thuận sinh học (Biophilic Design) và thiết kế thích ứng địa phương (Place-based Design). Với hệ kính tràn viền Panorama cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên suốt và đối lưu không khí, không chỉ tạo ra năng lượng sống tích cực mà còn kiến tạo một "Minh Đường" rộng mở – theo phong thủy, tầm nhìn xa không bị che chắn tượng trưng cho tiền đồ hanh thông cho gia chủ.

Kiến trúc Sensu & nội thất Japandi: Khi thiết kế trở thành điểm chạm của thịnh vượng

Ưu thế lớn của Nobu Danang còn đến từ vị thế "địa linh" của vùng đất Đà Nẵng. Nằm tại tâm điểm Lưỡng Nghi của Việt Nam, Đà Nẵng là nơi núi – sông – biển hội tụ, tạo nên thế "tụ thủy, tụ khí, tụ linh" hiếm có, được đánh giá cao trong phong thủy hiện đại.

Đường nét duyên dáng thanh mãnh của phương Đông hoà cùng cá tính tự do của phương Tây dựa trên tinh thần When East Meets West tạo nên vẻ ngoài tuyệt tác cho Nobu Danang

Với độ cao 186m, tháp Nobu Danang kiêu hãnh vươn mình như một "Chủ sơn" trong đô thị. Trong phong thủy hiện đại, những tòa tháp sở hữu độ cao nổi trội trong khu vực đóng vai trò như một "cột thu lôi" thu hút Thiên khí (năng lượng trời), đại diện cho hành Hỏa và tính Dương mạnh mẽ. Vị thế này mang lại sự bảo vệ, điểm tựa vững chãi và sự hưng thịnh cho những cư dân cư ngụ bên trong.

Ngoại thất tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc quạt giấy nghệ thuật "Sensu" – biểu trưng cho hạnh phúc, sức mạnh và sự trường tồn. Thiết kế cánh quạt không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn là giải pháp kiến trúc thông minh, đảm bảo mọi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn rộng mở, không bị che chắn – một yếu tố quan trọng trong phong thủy, tượng trưng cho Minh Đường rộng rãi và tiền đồ hanh thông.

Tiến vào bên trong, kiến trúc sư Clint Nagata đã mang đến phong cách Japandi – sự giao thoa giữa Bắc Âu (Scandinavian) hiện đại và Nhật Bản mộc mạc. So với chủ nghĩa tối giản thuần túy, Japandi tại Nobu Danang mang lại cảm giác ấm áp, tĩnh tại và giàu chiều sâu cảm xúc.

Không gian bên trong Nobu Danang là nơi ánh sáng, thiên nhiên, vật liệu và sự tĩnh lặng cùng tạo nên năng lượng sống cao hướng đến vận mệnh thịnh vượng

Từng chi tiết nhỏ từ tay nắm, phào chỉ đến đường chuyển cấp sàn – đều được chế tác tỉ mỉ, tối ưu hóa trải nghiệm xúc giác, biến những thao tác thường nhật thành những khoảnh khắc thưởng thức tinh tế.

Nobu Danang – Khi không gian sống thấu hiểu và nuôi dưỡng con người

Nobu Danang không đơn thuần là một công trình kiến trúc; đó là một hệ sinh thái năng lượng được chăm chút để phong thủy vận hành tự nhiên. Đây là đích đến của những người hướng đến phong cách sống có chiều sâu hiểu rằng sự xa xỉ thực sự là khi không gian sống biết "thấu hiểu" và nuôi dưỡng tâm hồn.

Khi thiết kế định hình nên năng lượng, và năng lượng định hình nên định mệnh, Nobu Danang chính là nơi nghệ thuật sống thịnh vượng được hiện thực hóa trong từng khoảnh khắc an nhiên.

Sự kiện talkshow "The Art of Fortune Living" do VCRE phối hợp cùng các chuyên gia tổ chức là hành trình đưa khách hàng khám phá những giá trị vô hình nhưng đầy quyền năng của không gian sống hàng hiệu Nobu Danang.

The Art of Fortune Living - Nghệ thuật Sống Thịnh Vượng

Sau dấu ấn của Nobu Christmas Soirée: The Sound of Winter, Nobu Danang tiếp tục hành trình khám phá chiều sâu của nghệ thuật sống với talkshow đặc biệt The Art of Fortune Living – Nghệ thuật Sống Thịnh Vượng.

Sự kiện mang đến cơ hội gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lifestyle, khoa học phong thủy và bất động sản hàng hiệu, cùng khám phá cách một ngôi nhà có thể vượt ra khỏi vai trò tài sản, để trở thành tuyên ngôn sống và di sản cá nhân.

Thời gian: Ngày 10 tháng 1 năm 2026

Địa điểm: Văn phòng bán hàng Nobu Danang tại Hà Nội, Số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội