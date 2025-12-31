Cơ hội sở hữu căn hộ bên bờ sông Hàn, đón sóng vàng phát triển của Đà Nẵng

Sự kiện đánh dấu một cột mốc phát triển mới của tổ hợp bất động sản cao cấp tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ sông Hàn - dòng sông ánh sáng, biểu tượng phát triển, thịnh vượng và bản sắc của Đà Nẵng, chủ đề "Let the River Shine" khẳng định tầm nhìn dài hạn của Capital Square: kiến tạo không gian sống đẳng cấp nơi con người, kiến trúc và thiên nhiên giao hòa, cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng.

Ánh sáng của dòng sông, của thành phố và của tương lai được tái hiện xuyên suốt sự kiện thông qua ngôn ngữ thiết kế, âm nhạc và trình diễn với công nghệ ánh sáng hiện đại, mở ra một không gian đô thị đầy sức sống mà ở đó, Capital Square là tâm điểm của sự phát triển năng động và thịnh vượng, phồn vinh.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư cho biết Capital Square là tổ hợp cao cấp tại vị trí kim cương bên bờ sông Hàn nên sẽ mang đến không gian sống hiện đại, tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ theo đà phát triển của thành phố và khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê lưu trú hiệu quả cao.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ ra mắt tòa Hudson Place và các sản phẩm chào đón năm mới 2026 với chính sách ưu đãi hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu sớm các căn hộ số lượng giới hạn tại Capital Square.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu tòa Hudson Place - sản phẩm mới nhất chào đón năm 2026 của Capital Square

Lấy cảm hứng từ dòng sông biểu tượng của New York (Mỹ), tòa Hudson Place nằm ngay mặt đường Nguyễn Công Trứ được giới thiệu như một biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại, tinh tế và sang trọng. Thiết kế căn hộ thông minh với cửa kính chạm trần giúp tối ưu ánh sáng và tầm nhìn, cho phép cư dân thu trọn vẻ đẹp của sông Hàn và nhịp sống sôi động của Đà Nẵng trong tầm mắt.

Chủ nhân căn hộ Hudson Place còn được tận hưởng những tiện ích nội khu ấn tượng như bể bơi rộng hơn 500 m2, sân gôn mini, sân thể thao đa năng và những vườn cảnh quan xanh mát. Chỉ với vài phút đi bộ, cư dân có thể đến tuyến phố thương mại Park Boulevard và trung tâm thương mại Grand Central Mall để mua sắm, ăn uống và vui chơi, giải trí, sử dụng các dịch vụ cao cấp…

Đặc biệt, trong lễ ra mắt, người mua được hưởng chính sách thanh toán ưu đãi giúp việc sở hữu căn hộ tại tòa Hudson Place dễ dàng hơn: chiết khấu lên đến 15% cho khách thanh toán sớm, chiết khấu 3% cho khách thanh toán thường, hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Các nhà đầu tư tìm hiểu về tòa Hudson Place mới ra mắt

Anh Phan Hữu N. (40 tuổi), nhà đầu tư đến từ TP.HCM tham dự lễ giới thiệu, nhận định tòa Hudson Place nói riêng và các sản phẩm đã ra mắt của Capital Square có sức hút rất lớn nhờ vị trí kim cương bên bờ sông Hàn, hệ tiện ích cao cấp và pháp lý vững chắc.

Anh N. chia sẻ: "Căn hộ tại đây là khoản đầu tư thông minh khi vừa có tiềm năng tăng giá với biên độ tăng còn lớn, vừa có thể cho thuê kinh doanh lưu trú, thu lợi nhuận dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất tại lõi trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm và du lịch, kinh tế Đà Nẵng bùng nổ, giá trị an cư và đầu tư của Capital Square càng trở nên rõ nét. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư sở hữu sớm, đón sóng phát triển của siêu đô thị trong tương lai".