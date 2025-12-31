The Rey Edition: Từ độ cao, kiến tạo chuẩn sống mới

Đó là hành trình tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa nhịp đập sôi động của trung tâm và sự riêng tư tuyệt đối tại "biệt thự trên không".

Công thức "Gần và Tốt hơn": Lựa chọn không đánh đổi

Trong nhiều thập kỷ, sở hữu một ngôi nhà tại phố cổ hay các trục đường lớn thuộc lõi trung tâm không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là tuyên ngôn về đẳng cấp và vị thế của chủ nhân. Khi đô thị hóa chạm ngưỡng, những "tọa độ kim cương" này bắt đầu bộc lộ các điểm nghẽn về chất lượng sống.

Anh An, một doanh nhân thành đạt, từng xem việc sống giữa lòng phố cổ như một dấu ấn của vị thế. Hơn hai thập kỷ gắn với khu vực này, anh không nghĩ đến chuyện rời đi. Cảm giác đang ở "trung tâm của trung tâm" luôn hiện hữu trong anh như niềm tự hào.

Theo thời gian, không gian sống dần bộc lộ nhiều bất cập. Con nhỏ thiếu không gian vui chơi, nhiều đêm vợ anh mất ngủ vì tiếng ồn kéo dài, còn anh tiêu tốn lượng thời gian không nhỏ cùng tài xế riêng len lỏi giữa dòng người đông nghịt. Người thân ghé thăm cũng phải xoay xở tìm chỗ đỗ xe.

Anh An không phải ngoại lệ. Theo báo cáo từ Savills Việt Nam, mật độ dân cư tại nội đô Hà Nội đang ở mức báo động, dẫn đến tình trạng không gian sống bị "nén" chặt. Giới nhà giàu phải đối mặt với nghịch lý: Sở hữu tài sản giá trị lớn nhưng phải chung sống với tiếng ồn đô thị, bụi mịn, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe trầm trọng và an ninh không đồng bộ. Trải nghiệm sống của họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng công cộng vốn đã quá tải, nơi sự riêng tư trở thành một thứ xa xỉ phẩm khó tìm.

Trước bất cập của thấp tầng nội đô, xu hướng lựa chọn không gian sống kép: "gần hơn và tốt hơn" đã hình thành. Họ kiếm tìm không gian có đặc tính nam châm: hút giá trị từ lõi di sản. Tức là vị trí đó cách nội đô không quá 10 phút di chuyển để dễ dàng kết nối với mạng lưới kinh doanh, các giá trị văn hóa lâu đời và nhịp sống sôi động. Không gian ấy cũng cần vượt trội ở sự rộng rãi, thoáng đãng; thân thiện với môi trường nhờ mảng xanh và không khí trong lành, đồng thời nâng tầm cảm xúc bằng hệ dịch vụ đặc quyền và cộng đồng tinh hoa.

Sự dịch chuyển này đã được minh chứng bằng những con số tăng trưởng kỷ lục. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến quý III/2025, khoảng một nửa nguồn cung căn hộ sơ cấp trên thị trường thuộc phân khúc hạng sang và cao cấp. Giới nhà giàu sẵn sàng chi tiền cho mỗi m2 căn hộ có mức giá ngang ngửa, đôi khi cao hơn nhà phố đã khẳng định: căn hộ cao cấp không còn là "lựa chọn thay thế" mà thành "lựa chọn ưu tiên".

Dẫn đầu xu hướng này là "biệt thự tầng không". Chỉ ở đó, không gian sống được thiết lập như ốc đảo uy quyền: rộng hơn về tầm nhìn; sâu hơn về trải nghiệm và tinh tế trong tận hưởng.

"Biệt thự tầng mây" – Tuyên ngôn về một chất sống mới của The Rey Edition

Sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa mảng xanh hiếm hoi ở phía Nam nội đô Hà Nội, đối diện công viên hồ sinh thái 15ha Vĩnh Hưng, bộ sưu tập duplex thông tầng The Rey Edition đáp ứng đủ những kỳ vọng khắt khe trên. Tại đây, tầm nhìn đã trở thành thước đo vị thế của gia chủ: thu trọn hình ảnh nội đô vào tầm mắt.

Với số lượng chỉ 96 căn ở độ cao lý tưởng từ tầng 20 trở lên, mỗi căn hộ duplex là một đài quan sát có tầm nhìn panorama khoáng đạt, bao quát từ dòng sông Hồng lộng gió đến vẻ cổ kính của Phố cổ. Thiết kế với hệ kính hộp full-height chạm trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian, xóa nhòa ranh giới giữa nội thất sang trọng và đường chân trời bất tận.

Tầm nhìn trọn sông Hồng & phố cổ ngay từ bể bơi gia đình (ảnh)

Không gian sống tại The Rey Edition là sự kết hợp bài bản giữa kiến trúc và thiên nhiên theo triết lý "Pure Living". Thiết kế duplex với trần cao lên đến 6,8m không chỉ tạo ấn tượng thị giác quyến rũ mà còn tối ưu đối lưu không khí, giúp luồng gió tự nhiên dẫn dắt vào mọi ngóc ngách của căn nhà. Cách tổ chức không gian theo chiều dọc được chăm chút như một tác phẩm sống: tầng dưới mở ra nhịp sinh hoạt ấm cúng, nơi gia đình quây quần, câu chuyện và ánh sáng đan vào nhau; còn tầng trên lùi lại như một miền tĩnh lặng riêng, đủ sâu để mỗi người chạm đến an yên và phục hồi trọn vẹn năng lượng.

Không gian sống chuẩn Pure Living tinh khiết đến từng chi tiết

Điểm chắt lọc tinh khiết và đắt giá nhất nằm ngay tại ban công: bể bơi riêng và sân vườn riêng – một chi tiết cực kỳ hiếm hoi trên thị trường căn hộ thông tầng hiện nay. Tại đó, không gian ban công không còn là phần mở rộng kiến trúc, mà trở thành đặc quyền sống riêng tư, trải nghiệm nghỉ dưỡng và dấu ấn cá nhân được cô đọng trong một không gian hiếm có.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích "50+" tại Rivea Residences mở ra một chuỗi trải nghiệm tinh tuyển: sảnh lễ tân cao gần 9m tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ những bước chân đầu tiên; bể bơi bốn mùa, phòng golf 3D, clubhouse và vườn thượng uyển trở thành những "điểm chạm" cảm xúc, nơi cư dân tìm thấy sự thư giãn, kết nối với bản thân và gặp gỡ cộng đồng sống chọn lọc. Trên tất cả, chuẩn mực an ninh với hệ thống camera giám sát thông minh kết hợp đội lễ tân theo tiêu chuẩn quốc tế mang lại cảm giác an tâm trọn vẹn mỗi ngày.

Hành trình tìm kiếm sự cân bằng từ mặt đất lên không trung của giới thượng lưu Hà Nội là minh chứng cho thấy khi chuẩn mực sống được nâng cấp, "sống cao" không chỉ là thay đổi cao độ địa lý, mà là bước lên một tầng định danh mới – nơi sự sang trọng được định nghĩa bằng sự tĩnh lặng, an yên và trải nghiệm tinh tế.