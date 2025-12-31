Khải Hoàn Prime chính thức đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Khải Hoàn Prime đã nhận được thông báo thuế từ cơ quan chức năng và nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ thuế, tạo tiền đề quan trọng cho cột mốc chính thức đủ điều kiện ký HĐMB mới đây vào ngày 26/12.

Đây cũng là một trong số ít dự án tại khu Nam TPHCM đủ điều kiện ký HĐMB trong giai đoạn này. Cột mốc ý nghĩa không chỉ khẳng định tính hoàn chỉnh, minh bạch trong hồ sơ pháp lý của dự án mà còn phản ánh rõ uy tín, năng lực tài chính và nỗ lực lớn của chủ đầu tư trong hành trình mang đến thị trường một sản phẩm chất lượng, giàu tiềm năng; nâng tầm giá trị sở hữu, đảm bảo quyền lợi của khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dự án.

Song song với những chuyển biến tích cực về pháp lý, công trường Khải Hoàn Prime đang thay đổi diện mạo từng ngày. Tính đến cuối tháng 12/2025, dự án đã chính thức thi công đến sàn tầng 12. Với nhịp độ làm việc khẩn trương của hàng ngàn công nhân, kỹ sư và máy móc thiết bị hiện đại, không khí thi công tại đây luôn sôi động cả ngày lẫn đêm.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị tư vấn và quản lý chất lượng hàng đầu, mỗi sàn tầng được xây dựng không chỉ đảm bảo tốc độ mà còn đạt chuẩn cao nhất về kỹ thuật kiến trúc. Với đà tăng tốc hiện tại, chủ đầu tư đang hướng đến mục tiêu bàn giao nhà vào Quý I/2027, mang lại niềm tin cho những gia đình đang chờ đợi tổ ấm mới.

Khải Hoàn Prime sở hữu vị trí thuận lợi ven sông liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng khắt khe, thận trọng, sự uy tín của chủ đầu tư chính là "kim chỉ nam" giúp dự án Khải Hoàn Prime duy trì sức hút với tỷ lệ hấp thụ ấn tượng suốt thời gian qua.

Khải Hoàn Prime tọa lạc trên mặt tiền Lê Văn Lương – tuyến đường huyết mạch của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thừa hưởng toàn bộ hạ tầng giao thông hiện đại cùng hệ thống tiện ích cao cấp chỉ ít phút kết nối. Tiêu biểu như loạt trung tâm thương mại SC Vivo City, Lotte Mart, Crescent Mall, bệnh viện FV, bệnh viện Tâm Anh. Đặc biệt, dự án còn được bao quanh bởi 6 trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên và Môi trường,… với tiềm năng cho thuê dồi dào từ cộng đồng chuyên gia, nguồn nhân lực trẻ, giảng viên và sinh viên.

Lấy cảm hứng từ các khu compound ven sông nổi tiếng trên thế giới, Khải Hoàn Prime kiến tạo một không gian sống chuẩn resort 5 sao đẳng cấp. Hơn 80% diện tích dự án dành cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích "all-in-one" trong một quần thể khép kín an ninh 6 lớp. Hệ tiện ích hiện đại mang phong cách nghỉ dưỡng được đầu tư chỉn chu từ hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, phòng gym hiện đại đến trường mầm non chuẩn quốc tế, trung tâm phát triển tài năng trẻ, siêu thị, coffee shop,… tôn vinh phong cách sống thời thượng và vị thế chủ nhân.

Không gian sống chuẩn Resort tại dự án

Việc hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý trong tháng cuối năm cũng tạo ra một "cú hích" lớn cho giá trị Khải Hoàn Prime. Theo các chuyên gia, bất động sản thường có biên độ tăng giá mạnh nhất sau khi ký HĐMB, bởi lúc này mọi rủi ro về pháp lý đã được loại bỏ, dự án chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Được biết, chủ đầu tư sẽ sớm ra mắt bộ sưu tập quỹ căn đặc biệt trước thềm Tết Nguyên Đán mang đến cơ hội hấp dẫn cho khách hàng – nhà đầu tư sở hữu một sản phẩm bất động sản giá trị thực, pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời bền vững với nhiều ưu đãi hấp dẫn.