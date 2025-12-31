Bất động sản Chính sách bán hàng cuối năm “chưa từng thấy” trên thị trường địa ốc: Có dự án chiết khấu gần 30% Quốc Vĩnh • 30/12/2025 - 22:06

Thời điểm cận Tết Âm lịch, một số doanh nghiệp bất động sản tung chính sách bán hàng “khủng” - được xem là “cú chốt” tổng kết cuối năm trước khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới.

“Mạnh tay” chính sách bán hàng cận Tết

Gần Tết thường là thời điểm “hưng phấn” nhất của thị trường địa ốc. Đây là lúc cả doanh nghiệp lẫn người mua đều trong tâm thế “tổng kết” một năm với những điểm “chốt” quan trọng trong quyết định.

Với doanh nghiệp, các hoạt động về dự án, chính sách bán hàng thường “mạnh tay” hơn so với các thời điểm trong năm nhằm tổng lực cho chiến lược kinh doanh cả năm. Còn với người mua, đây là dịp họ tranh thủ tận dụng các chính sách ưu đãi tốt từ phía chủ đầu tư để chốt “deal” hời.

Ghi nhận thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh và khu vực lân cận thời điểm cận Tết nhận thấy, một số chủ đầu tư đẩy mạnh hoạt động triển khai dự án cũng như chương trình ưu đãi “chưa từng” xuất hiện trong năm.

Chẳng hạn mới đây, nhằm tri ân khách hàng nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) gây bất ngờ khi tung ra chính sách ưu đãi “khủng” chiết khấu lên đến 28% cho giỏ hàng 30 căn sản phẩm nhà ở thấp tầng: nhà phố, shophouse tại Khu đô thị Vạn Phúc City (P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh). Các sản phẩm này đã đủ điều kiện mở bán hoặc đã có nhà, có sổ.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Van Phuc Group “chơi lớn” như vậy. Chính sách đặc biệt này chỉ xuất hiện trong vòng 1 tháng (từ ngày 10/1/2026 – 10/2/2026). Bên cạnh đó, vào dịp đặc biệt của Tập đoàn, chủ đầu tư này còn “mạnh tay” chiết khấu thêm với người mua khi thanh toán nhanh.

Trước đó, Phú Đông Group cũng tung giỏ hàng căn hộ 1 phòng ngủ (+) tại dự án Phú Đông SkyOne (P. Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) với chính sách chiết khấu lên đến 10%, tương đương 239 triệu đồng/căn, nếu khách hàng thanh toán nhanh. Với khách hàng thanh toán chậm được chủ đầu tư hỗ trợ vay lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, chiết khấu 1%.

Việc một số doanh nghiệp bất động sản tung chính sách bán hàng “khủng”, được xem là “cú chốt” tổng kết cuối năm trước khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới.

Hay, dự án căn hộ The Emerald Garden View đang rục rịch ra thị trường TP. Hồ Chí Minh cuối năm với chính sách bán hàng chỉ thanh toán 20% giá trị căn hộ, phần còn lại được giãn thanh toán 0,5%/tháng (tương đương với khoảng 7 triệu đồng/tháng), thời gian thanh toán kéo dài đến 30 tháng.

Tại phía Bắc, dự án Masteri Era Landmark đang có chính sách khách hàng mới đặt booking sớm sẽ được hưởng chiết khấu 1% giá bán, nếu là cư dân Masterise Homes ưu đãi lên 2%. Với khách hàng thanh toán sớm 100% trong 30 ngày được hưởng chiết khấu lên đến 15%.

Một dự án khác tại Hà Nội là Rivea Hà Nội của Tân Á Đại Thành cũng gây chú ý với chính sách bán hàng chiết khấu lên đến 14% giá trị căn hộ trừ vào giá khi khách hàng thanh toán sớm.

Có thể thấy, sự hỗ trợ từ phía chủ đầu tư vào giai đoạn cuối năm đã thúc đẩy thanh khoản bất động sản. Chính sách bán hàng đang “áp đảo” giữa các dự án, tạo cơ hội lớn cho người mua nhà dịp cuối năm.

Việc một số doanh nghiệp bất động sản tung chính sách bán hàng “khủng” - được xem là “cú chốt” tổng kết cuối năm, trao cơ hội an cư, đầu tư “hiếm có” cho người mua nhà trước khi thị trường bước vào nhịp tăng trưởng mới, giai đoạn 2026-2027.

Phân khúc bất động sản nào “đứng vững” trong năm 2026?

Chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhấn mạnh, 2025 không phải là năm bùng nổ theo kiểu tăng giá đồng loạt, mà là giai đoạn định hình lại trật tự phát triển, nơi chỉ những phân khúc, khu vực và sản phẩm có nội lực thật sự mới duy trì được đà tăng trưởng.

Thành quả lớn nhất của thị trường năm 2025 là sự “hồi phục niềm tin” của người mua và nhà đầu tư. Dẫu vậy, người mua quay trở lại thị trường nhưng với tiêu chuẩn cao hơn, chọn lọc và ưu tiên an toàn hơn là kỳ vọng tăng giá nhanh.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua sự thay đổi trong hành vi mua và đầu tư. Người mua chủ động hơn trong việc tìm hiểu pháp lý dự án, tiến độ triển khai, năng lực và đặc biệt là uy tín của chủ đầu tư. Họ sẵn sàng chấp nhận mặt bằng giá cao hơn cho những sản phẩm có tính minh bạch, pháp lý hoàn chỉnh và khả năng bàn giao rõ ràng.

Theo ông Tuấn, 2025 là năm bản lề của thị trường bất động sản. Giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng mới là thời điểm các thành quả của chu kỳ này được thể hiện rõ nét hơn.

“Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng. Hạ tầng đi vào vận hành, các cực tăng trưởng mới dần lộ diện, cùng với xu hướng dòng vốn trung và dài hạn quay trở lại sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường”, ông Tuấn khẳng định.

Vị này cũng nhấn mạnh, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ không dành cho các dự án phát triển dở dang, thiếu minh bạch hay những nhà đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy ngắn hạn. Đồng thời, cơ hội lớn nhất vẫn đến từ nhu cầu ở thực, bao gồm cả phân khúc chung cư và nhà ở thấp tầng phục vụ nhu cầu an cư lâu dài. Những sản phẩm có vị trí hợp lý, giá phù hợp với thu nhập, pháp lý minh bạch và khả năng sử dụng thực sẽ là phân khúc dẫn dắt thanh khoản trong năm 2026.

Theo ông Tuấn, nhà liền thổ - những sản phẩm thấp tầng nằm trong khu đô thị đồng bộ có cơ hội đứng vững trên thị trường năm 2026.

Nói về phân khúc bất động sản “đứng vững” trên thị trường năm 2026, ông Tuấn nhấn mạnh, chung cư phục vụ nhu cầu ở thực tại đô thị lớn và đô thị vệ tinh sẽ là phân khúc trụ cột của thị trường năm 2026.

Bên cạnh đó, nhà liền thổ - những sản phẩm thấp tầng nằm trong khu đô thị đồng bộ còn nhiều cơ hội. Đây là loại hình có pháp lý rõ ràng, hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu, có thể khai thác cho thuê, kinh doanh nhỏ hoặc ở kết hợp đầu tư. Ngoài ra, căn hộ cho thuê gần khu công nghiệp; nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao vẫn có cơ hội phát triển trong các năm tới.

Cùng quan điểm, bà Giang Huỳnh – Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam cho hay, hai phân khúc bất động sản được đánh giá cao trong năm 2026 là căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực và nhà ở tại các đại đô thị quy mô lớn (có pháp lý hoàn chỉnh, triển khai theo giai đoạn). Đây là loại hình thanh khoản tốt hơn trong bối cảnh thị trường chọn lọc, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và tiện ích đồng bộ.

Nói về kỳ vọng bất động sản năm 2026, bà nhấn mạnh, kỳ vọng về điểm rơi tăng trưởng của thị trường bất động sản vào giai đoạn 2026-2027 là có cơ sở. Khi quá trình sáp nhập và tái cấu trúc địa giới hành chính dần đi vào ổn định, thị trường hưởng lợi từ tiến độ phê duyệt dự án thông suốt hơn, không gian phát triển đô thị được mở rộng và quy mô thị trường được nâng lên, qua đó tạo dư địa cho tăng trưởng cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng then chốt trong 5 năm tới sẽ là động lực tăng trưởng chủ đạo, giúp cải thiện kết nối liên vùng, thúc đẩy giãn dân đô thị và hình thành các cực phát triển mới. “Nếu không xuất hiện biến động lớn từ bên ngoài, chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ được xác lập rõ nét hơn từ giai đoạn 2026-2027, theo hướng chọn lọc, thực chất và bền vững hơn so với các chu kỳ trước”, chuyên gia Savills khẳng định.