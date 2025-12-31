Cần Thơ vẫn quyết có cảng Trần Đề

Chiều 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch thành phố tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo quy hoạch, TP. Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao của cả vùng.

Cần Thơ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 trên 10%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 10%/năm. Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%, phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỷ đồng.

100% đại biểu đồng ý thông qua nghị quyết.

Theo phương án phát triển các khu chức năng, Cần Thơ quy hoạch khu kinh tế Trần Đề quy mô trên 40.000 ha, tại khu vực ven biển gắn với cảng biển quốc tế Trần Đề, trên địa bàn xã Trần Đề - Cù Lao Dung - Vĩnh Châu. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cảng Trần Đề đóng vai trò là cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển phía Đông Nam Cần Thơ và vùng ĐBSCL, là đầu mối giao thương hàng hải quốc tế. Nơi đây cũng được kỳ vọng thành trung tâm thí điểm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn với kinh tế biển.

Thời gian gần đây có một số ý kiến đặt vấn đề có nên hay không đầu tư cảng biển Trần Đề, khi bến cảng phải đầu tư nằm ngoài khơi, chi phí đầu tư rất lớn, trong bối cảnh cảng nước sâu Hòn Khoai (Cà Mau) đã khởi công xây dựng.