LDG Group quyết định bán toàn bộ dự án gần 1.700 căn hộ tại TP.HCM, mở màn kế hoạch tái cơ cấu dòng tiền

Theo đại diện ban lãnh đạo LDG, việc chuyển nhượng dự án là một trong những bước để tái cơ cấu lại nguồn vốn, quỹ đất, dự án của doanh nghiệp và tạo nguồn tài chính để công ty thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Dự án Khu căn hộ cao cấp LDG Sky do LDG Group làm chủ đầu tư có quy mô rộng hơn 18.000m2 gồm 4 khối căn hộ cao 29 tầng, 1 khối cao 30 tầng với gần 1.700 căn hộ cao cấp. Tại thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng dự án và các pháp lý liên quan.

Theo LDG, trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi về chính sách và xu hướng đầu tư, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tái cơ cấu lại toàn bộ nguồn vốn, quỹ đất, các dự án để phù hợp với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới chẳng hạn như công ty Phát Đạt, Quốc Cường Gia Lai.

Quay lại với chiến lược hiện tại của LDG, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra vào cuối tháng 6, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết LDG đang tính chuyển nhượng cổ phần hoặc toàn bộ 5 dự án lớn để ổn định dòng tiền và khởi động lại các dự án trì trệ.

Theo kế hoạch, LDG dự kiến chuyển nhượng hai dự án tại TP.HCM là High Intela và West Intela. Ba dự án còn lại lần lượt nằm tại Bình Dương, Cần Thơ và Đà Nẵng. Đây đều là những dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất tại Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai và Cần Thơ. Trong đó, khu phức hợp Bãi Bụt rộng 29ha bên bờ biển Đà Nẵng có vốn hơn 8.000 tỷ đồng, hai dự án khu căn hộ tại đại lộ Võ Văn Kiệt và An Dương Vương (thuộc quận 8 cũ) với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, khu đô thị Diamond Valley tại Đồng Nai rộng 19ha, khu đô thị thông minh Thành Đô ở Cần Thơ và nhiều dự án khác.



