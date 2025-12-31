Sentosa và kỳ vọng cú bật của “Quận Nhất” Vịnh Tiên

"Phép màu" đưa Sentosa thành điểm đến hàng đầu châu Á

Sentosa, hòn đảo giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á, là minh chứng điển hình cho khả năng gia tăng giá trị BĐS một cách thần kỳ của "phép màu" hạ tầng.

Ngay ở giai đoạn hình thành (2004 - 2010), khu BĐS cao cấp Sentosa Cove - biểu tượng cao nhất của đẳng cấp sống xa hoa tại đảo quốc sư tử - đã ghi nhận tốc độ tăng giá vượt bậc so với toàn châu Á. Báo cáo chuyên sâu của ERA Singapore cho biết, giai đoan này, phân khúc căn hộ đạt mức tăng kỷ lục, khoảng 180%, trong khi phân khúc nhà đất cũng chứng kiến bước nhảy vọt về giá với mức tăng khoảng 152%.

Đà tăng trưởng này song hành chặt chẽ với tốc độ hoàn thiện hạ tầng và tiện ích chiến lược. Sentosa Express - tuyến tàu điện một ray trên cao dài 2,1 km đã kết nối trực tiếp đảo Sentosa với mạng lưới đường sắt hiện đại và được ví như "mạch máu giao thương" của Singapore. Nhờ đó, Sentosa thu hút mạnh mẽ khách tham quan và giới đầu tư, tạo sức bật thần tốc cho cả du lịch và bất động sản trên đảo.

Nếu Sentosa Express là điều kiện cần thì Resorts World Sentosa (RWS) là điều kiện đủ đưa Sentosa trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Với hạ tầng tích hợp, RWS tập trung khách sạn hạng sang, khu vui chơi, ẩm thực và các hoạt động giải trí đa dạng trong cùng một điểm đến, qua đó thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.

Hòn đảo Sentosa từ vị thế một điểm du lịch ngắn ngày đã lột xác thành điểm đến hàng đầu khu vực, thu hút đồng thời dòng khách, dòng dịch vụ và dòng vốn đầu tư. Báo cáo thường niên của Sentosa Development Corporation cho thấy, mỗi năm, hòn đảo 500ha này thu hút tới gần 19 triệu lượt du khách, trở thành "cỗ máy tăng trưởng" quan trọng của nền kinh tế Singapore.

Vịnh Tiên: Phiên bản nâng cấp của công thức thành công quốc tế

Tại Việt Nam, "Quận Nhất ven biển" Vịnh Tiên, thuộc Vinhome Green Paradise, đang bước vào quỹ đạo phát triển tương tự như Sentosa, nhưng với quy mô và mức độ tích hợp lớn hơn nhiều lần.

Vịnh Tiên kế cận ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, kết nối với trung tâm TP.HCM chỉ sau 13 phút di chuyển

Báo cáo của ERA Singapore chỉ rõ, giá trị độc bản của BĐS Sentosa chỉ được xác lập khi Sentosa Express khởi hành. Trong khi đó, thay vì phải chờ đời hàng thập kỷ như Sentosa, Vịnh Tiên tái hiện "công thức" này ngay từ khi thành hình nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vừa được khởi công. Khi đi vào vận hành, dự kiến từ quý IV/2028, hạ tầng tốc độ cao này sẽ xác lập vị thế lõi trung tâm mở rộng cho Vịnh Tiên, kỳ vọng kéo giá trị BĐS của "Quận Nhất ven biển" tiệm cận giá BĐS của "Quận Nhất TP. Hồ Chí Minh".

Vịnh Tiên còn nằm trong mạng lưới hạ tầng với quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử Cần Giờ, gồm cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Tất cả đều dự kiến khởi công trong năm 2026, bắt đầu vận hành trong giai đoạn 2028 - 2029, mở thêm các trục kết nối trực tiếp từ Vịnh Tiên với mạng lưới giao thông liên vùng cũng như đi quốc tế.

Khi các hạ tầng then chốt cùng lúc kích hoạt, Vịnh Tiên sẽ trở thành điểm đến của hơn 40 triệu lượt khách/năm, gấp đôi Sentosa hiện tại, gồm khách du lịch ngắn ngày, các nhà đầu tư tìm kiếm điểm đến an toàn, đến những cư dân thượng lưu, siêu giàu khao khát một không gian sống biệt lập nhưng vẫn thuận tiện kết nối với trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất phía Nam.

"Quận Nhất" Vịnh Tiên quy mô 771ha, được được kiến tạo để trở thành thiên đường vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng top đầu thế giới

Bên cạnh hạ tầng siêu kết nối là hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng độc đáo. Trên diện tích 771ha, quy mô gấp 2,5 lần Sentosa, "Quận Nhất" của Vinhomes Green Paradise hội tụ hệ sinh thái tiện ích quốc tế, có khả năng giữ chân du khách nhiều ngày. Nổi bật là VinWonders Cần Giờ 122ha với số lượng trò chơi lớn bậc nhất thế giới, công viên nước hybrid, safari, cùng trải nghiệm "mùa đông Bắc cực" với ngọn núi tuyết nhân tạo cao 60m – cao bậc nhất thế giới. Cùng với đó là bộ đôi sân golf 18 hố quy mô 155ha; Nhà hát Sóng Xanh hơn 5.000 chỗ ngồi; biển hồ Lagoon 800ha bao quanh các khu villa cao cấp... Toàn bộ cấu trúc này vận hành như một "vũ trụ giải trí 24/7", mang đến trải nghiệm hấp dẫn quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ du lịch.

Bên cạnh các trục hạ tầng lớn, Vịnh Tiên bổ sung lớp tiện ích kết nối, thương mại đóng vai trò "kích hoạt" dòng khách và gia tăng thời gian lưu trú. Trung tâm Outlet quy mô 20ha quy tụ các thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu. Quảng trường Welcome Park rộng 3,8 ha được thiết kế như "cổng chào quốc tế", trở thành không gian tổ chức sự kiện, show ánh sáng và các hoạt động cộng đồng. Cầu Thần Tiên dài khoảng 500m dẫn thẳng tới dải ẩm thực, giải trí ven biển, kéo dài trải nghiệm du khách.

Vì thế, BĐS tại đây không chỉ đóng vai trò an cư hay lưu trú thuần túy, mà trở thành một phần của cơ chế tạo doanh thu tổng hợp. Xét trên mọi tiêu chí: kết nối nhanh, hạ tầng giải trí tích hợp quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ và lực cầu đa dạng, Vịnh Tiên là một phiên bản nâng tầm của công thức đã tạo nên thành công cho Sentosa. "Quận Nhất ven biển", vì thế, hứa hẹn thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ cả nội địa và quốc tế, đưa Cần Giờ trở thành tâm điểm sống, giải trí và đầu tư hàng đầu khu vực.