Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày mai, chính thức áp dụng bảng giá đất mới đến từng thửa, người dân và nhà đầu tư cần biết ngay

31-12-2025 - 19:28 PM | Bất động sản

Từ 1/1/2026, cơ chế định giá đất mới sẽ được vận hành với những thay đổi căn bản về phương thức xây dựng và cập nhật dữ liệu.

Từ ngày mai, chính thức áp dụng bảng giá đất mới đến từng thửa, người dân và nhà đầu tư cần biết ngay- Ảnh 1.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, hệ thống bảng giá đất cũ theo Luật Đất đai 2013 sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 31/12/2025.

Từ năm 2026, cơ chế định giá đất mới sẽ được vận hành với những thay đổi căn bản về phương thức xây dựng và cập nhật dữ liệu.

Điểm đổi mới đáng chú ý là bảng giá đất sẽ được xây dựng và điều chỉnh hằng năm, thay vì 5 năm/lần như trước đây.

Theo đó, giá đất sẽ được xác định chi tiết đến từng vị trí và từng thửa đất dựa trên nguyên tắc thị trường. Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch giữa giá Nhà nước và giá thực tế, đồng thời xóa bỏ cơ chế "hai giá" đã tồn tại nhiều năm.

Cụ thể, Theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 151/2025/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Cụ thể, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Theo đó, bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng

"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng Nổi bật

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước Nổi bật

Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

19:30 , 31/12/2025
Nốt Vàng Son – Khi nghệ thuật sơn mài ngân vang giữa Đô thị xanh Anlac Green Symphony

Nốt Vàng Son – Khi nghệ thuật sơn mài ngân vang giữa Đô thị xanh Anlac Green Symphony

19:30 , 31/12/2025
The Win City được cấp giấy phép mở bán, đảm bảo quyền lợi người mua

The Win City được cấp giấy phép mở bán, đảm bảo quyền lợi người mua

19:30 , 31/12/2025
Sentosa và kỳ vọng cú bật của “Quận Nhất” Vịnh Tiên

Sentosa và kỳ vọng cú bật của “Quận Nhất” Vịnh Tiên

16:00 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên