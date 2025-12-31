Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nút giao An Phú, cửa ngõ phía Đông TPHCM... đông nghẹt trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch

31-12-2025 - 19:37 PM | Bất động sản

Chiều 31/12, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM để về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Lưu lượng phương tiện đổ dồn ra các tuyến cửa ngõ khiến giao thông tại nhiều khu vực nhanh chóng ùn ứ, đặc biệt là hướng Đông thành phố.

Ghi nhận từ khoảng 17h, trục đường Mai Chí Thọ – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông TP.HCM với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – bắt đầu đông đúc.

Tại khu vực nút giao An Phú, dòng ô tô, xe máy ken đặc, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “đứng bánh”. Các nhánh đường dẫn lên cao tốc cũng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe tăng đột biến.

Giao thông tại nút giao An Phú căng thẳng vào giờ tan tầm chiều 31/12.

Nguyên nhân do người dân tranh thủ rời thành phố sớm để tránh cao điểm, trong khi nhiều phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cùng lúc. Bên cạnh đó, một số đoạn đường đang tổ chức lại giao thông, kết hợp với lưu lượng xe container, xe tải lớn ra vào cảng khu vực Thủ Đức khiến áp lực giao thông gia tăng.

Dòng phương tiện xếp hàng chờ đèn tín hiệu ở nút giao An Phú.

Dòng phương tiện chen chúc hướng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi về nút giao An Phú.

Người và xe chen chúc di chuyển qua nút giao An Phú.

Càng về chiều, lưu lượng phương tiện qua khu vực càng gia tăng.

Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã được bố trí điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tưng đột biến, tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra trong khung giờ cao điểm chiều tối.

Đến khoảng 18h, mật độ giao thông trên đường Mai Chí Thọ và khu vực nút giao An Phú vẫn còn rất lớn. Nhiều tuyến đường đông nghẹt. Các phương tiện di chuyển chậm.

Dòng phương tiện nối đuôi kéo dài qua nút giao thông lớn nhất TPHCM vào chiều 31/12.

Dự báo trong tối 31/12 và sáng 1/1, lưu lượng xe rời TP.HCM tiếp tục ở mức cao. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, theo dõi thông tin giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng

"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng Nổi bật

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước

Quá khủng: Tuyến đường sắt dài gần 400 km, áp dụng công nghệ chưa từng có tại Việt Nam dự kiến chọn 4 - 5 “ông lớn” Trung Quốc liên danh cùng nhà thầu trong nước Nổi bật

Ngay ngày mai, nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần nắm rõ thông tin

Ngay ngày mai, nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần nắm rõ thông tin

19:31 , 31/12/2025
Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

19:30 , 31/12/2025
Nốt Vàng Son – Khi nghệ thuật sơn mài ngân vang giữa Đô thị xanh Anlac Green Symphony

Nốt Vàng Son – Khi nghệ thuật sơn mài ngân vang giữa Đô thị xanh Anlac Green Symphony

19:30 , 31/12/2025
The Win City được cấp giấy phép mở bán, đảm bảo quyền lợi người mua

The Win City được cấp giấy phép mở bán, đảm bảo quyền lợi người mua

19:30 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên