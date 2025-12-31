Nút giao An Phú, cửa ngõ phía Đông TPHCM... đông nghẹt trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Chiều 31/12, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM để về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Lưu lượng phương tiện đổ dồn ra các tuyến cửa ngõ khiến giao thông tại nhiều khu vực nhanh chóng ùn ứ, đặc biệt là hướng Đông thành phố.
- 31-12-2025Một doanh nghiệp BĐS chuẩn bị triển khai một “không gian phát triển” lớn nhất ASEAN, lĩnh vực mà Trung Quốc xác định là mũi nhọn mới
- 31-12-2025Từ ngày mai, chính thức áp dụng bảng giá đất mới đến từng thửa, người dân và nhà đầu tư cần biết ngay
- 31-12-2025"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ vừa bán sạch vốn công ty con, dự thu gần 530 tỷ giữa lúc được đề xuất giao làm cao tốc 77.000 tỷ đồng
Ghi nhận từ khoảng 17h, trục đường Mai Chí Thọ – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông TP.HCM với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – bắt đầu đông đúc.
Tại khu vực nút giao An Phú, dòng ô tô, xe máy ken đặc, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “đứng bánh”. Các nhánh đường dẫn lên cao tốc cũng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe tăng đột biến.
Nguyên nhân do người dân tranh thủ rời thành phố sớm để tránh cao điểm, trong khi nhiều phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cùng lúc. Bên cạnh đó, một số đoạn đường đang tổ chức lại giao thông, kết hợp với lưu lượng xe container, xe tải lớn ra vào cảng khu vực Thủ Đức khiến áp lực giao thông gia tăng.
Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã được bố trí điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tưng đột biến, tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra trong khung giờ cao điểm chiều tối.
Đến khoảng 18h, mật độ giao thông trên đường Mai Chí Thọ và khu vực nút giao An Phú vẫn còn rất lớn. Nhiều tuyến đường đông nghẹt. Các phương tiện di chuyển chậm.
Dự báo trong tối 31/12 và sáng 1/1, lưu lượng xe rời TP.HCM tiếp tục ở mức cao. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, theo dõi thông tin giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Tiền Phong