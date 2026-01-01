Hàng loạt vi phạm tại dự án Khu đô thị Golden Bay Khánh Hòa

Nhiều sai phạm đất đai

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo kết luận thanh tra các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Trong số này có Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh ( Khu đô thị Golden Bay ) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (Khu đô thị Golden Bay).

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại bốn quyết định ban hành trong các năm 2012, 2014 và 2017.

Dự án được triển khai tại lô D16, D17 – Khu 5, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, với diện tích khoảng 79 ha, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu 12/8/2011.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước 31/8/2012 và hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trước 31/8/2016.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Thông tư số 03/2009/TT-BKH.

Bên cạnh đó, việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với đất xây dựng nhà ở liền kề, biệt thự, căn hộ để bán với thời hạn sử dụng lâu dài không đúng quy định. Dự án cũng chưa xác định giá đất đợt 7 để tính thu tiền thuê đất, vi phạm khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra Chính phủ còn xác định, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho phép khấu trừ chi phí đầu tư không đúng quy định vào tiền sử dụng đất của dự án, gồm: chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư N3 với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng, và chi phí trồng cây xanh tuyến đường nhánh N2 tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Việc khấu trừ này không đúng nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Điều 132 Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (tại Quyết định số 3399 năm 2017), trong đó cho phép một số hạng mục vượt mật độ xây dựng cho phép.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác góp vốn thực hiện dự án khi chưa được Sở Xây dựng cho phép; dự án chậm tiến độ kéo dài, chưa thể bàn giao đất cho người góp vốn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người.

"Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và nhà đầu tư", Thanh tra Chính phủ nêu.



Đề nghị khẩn trương khắc phục

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định pháp luật về đất đai; khẩn trương xác định giá đất tương ứng với từng lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đặc biệt đối với phần diện tích giao đất đợt 7, nhằm xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Dự án Khu đô thị Golden Bay chậm tiến độ nhiều năm.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa rà soát, ban hành giá đất cụ thể đối với diện tích đất chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đồng thời, đề nghị thu hồi số tiền đã được khấu trừ không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trình UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời cam kết tiến độ, chứng minh năng lực tài chính để hoàn thành dự án. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư.